Lo que hemos descubierto de los misteriosos anillos de Daniela Álvarez

Sin duda alguna, uno de los romances que más han sorprendido a todos en este 2021 es el que han formado Daniel Arenas y Daniella Álvarez. Y es que en medio de las especulaciones y rumores, fue el actor quien dio el primer paso y admitió estar muy enamorado de la hermosa colombiana, algo que nadie esperaba, pues el intérprete siempre ha manejado su vida privada bajo estricta discreción, por lo que la confirmación de su relación fue toda una sorpresa para sus fans. Y aunque parecía que la pareja se había librado de los rumores luego de gritar su amor a los cuatro vientos, ahora vuelven a estar en el centro de atención debido a una fotografía que compartir la exreina de belleza en sus redes sociales, con la cual ha levantado sospechas sobre un posible compromiso con Daniel y hasta de una supuesta boda.

Todo ocurrió luego de que Daniella Álvarez presumiera en sus redes sociales una serie de fotografías en las que se dejó ver de lo más enamorada y feliz al lado del protagonista de la telenovela S.O.S Me estoy enamorado. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus fans no fueron las cariñosas demostraciones de afecto que compartieron durante su sesión fotográfica, sino los dos anillos que la exreina de belleza llevaba en uno de sus dedos. Uno con un enorme brillante en la parte de central y una sencilla argolla que bien podría confundirse con una de matrimonio.

De inmediato, los fans de Daniella comenzaron a cuestionarla sobre el origen y significado de sus dos anillos y a tea falta de respuesta de ambos artistas, las especulaciones comenzaron a surgir, todas ellas en torno a una supuesta boda, pues por la forma en la que la presentadora de Univision decidió usar sus anillos -uno sobre de otro-, pareciera que la pareja podría haber sellado su amor con el matrimonio.

Lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los tortolitos se ha referido a los rumores que rodean su relación, por lo que todo ha quedado en simples teorías creadas por sus fans, quienes sueñan con ver a Daniella y Daniel llegar al altar. Cabe destacar, que desde mucho tiempo antes de iniciar su relación con Arenas, la colombiana se ha dejado ver luciendo un anillo muy peculiar que bien podría confundirse con uno de compromiso, el anilo que ha sido señalado como la argolla matrimonial también ha aparecido en publicaciones anteriores a su romance con Daniel. Tal y como sucedió el 11 de diciembre de 2020, cuando la presentadora compartió con sus seguidores que había recibido su prótesis por primera vez, y más recientemente durante su escapada romántica con Daniel a San Miguel de Allende, el pasado 4 de octubre de este año.

Su curiosa historia de amor

Aunque Daniel Arenas y Daniella Álvarez llevan algunos meses de romance, lo cierto es que se conocían desde hace algunos años atrás. Y es que según ha contado la jueza del programa Nuestra Belleza Latina, fue su mamá la que fungió como Cupido, luego de conincidir con Daniel en un vuelo, por lo que no perdió la oportunidad de presentarle a su hija a través de una fotografía, además de compartirle su teléfono. “Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”, “Sí, me escribió, todos los años me escribió, el más divino”, comentó la modelo durante una charla para el podcast Sin Rodeo de Jomari Joyso. Y ante las dudas del anfitrión sobre si el actor colombiano tenía novia en ese entonces, ella dijo estar segura de que no. “No, yo me imagino que no tenía novia y que me había escrito cuando no tenía, porque él es súper serio, estoy segura que así fue”, dijo convencida.

Pasaron los años, y la vida se encargó de poner las cosas en su lugar para Daniel y Daniella, pues la soltería les llegó a ambos justo en el momento en el que Nuestra Belleza Latina llegaba a la vida de Álvarez, un programa en el que el actor había participado anteriormente, por lo que ella no dudó en pedir su consejo, naciendo en ese momento el chispazo entre ambos. “Lo llamé y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo porque yo ya no tenía novio, él tampoco tenía novia, y pudimos sentarnos a comer… Yo le pedí a él que me contara todo sobre Nuestra Belleza Latina”, explicó.