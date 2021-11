La sincera confesión de Alessandra Rosaldo: 'El último año de mi vida ha sido muy fuerte'

En varios momentos, Alessandra Rosaldo se ha sincerado sobre episodios de su vida personal que de alguna manera la han marcado. Por tal motivo, no ha dudado en abrir su corazón una vez más, y conmovida hasta las lágrimas, para hablar de lo complicado que ha sido este periodo, en el que ha atravesado por altibajos emocionales y algunas circunstancias de salud. Por fortuna, la cantante se encuentra muy bien en estos instantes, motivada por su regreso a los escenarios próximamente como parte del elenco del 90’s Pop Tour. Al mismo tiempo, ha contado con el apoyo incondicional de su familia, que ha sido fundamental en todo el proceso para poder salir adelante y enfocarse en sus actividades.

De visita junto a Ari Borovoy en el programa de YouTube, Pinky Promise, Alessandra accedió, -a petición de la anfitriona del espacio-, Karla Díaz, de compartir algo que fuera de índole personal, por lo que la esposa de Eugenio Derbez no dudó en tomar la palabra. “Nunca he dicho así abiertamente que el último año de mi vida para mí ha sido muy fuerte porque he vivido por primera vez malestares y síntomas físicos que nunca antes había vivido, y he estado muy asustada y he pensado que me voy a morir y no he estado bien, pero ya estoy mejor…”, expresó sin ningún filtro. “Todos estos primeros meses del 2021, híjole… susto, tras susto, tras susto, entonces ha sido muy fuerte, pero estoy bien. Es que, bendito Dios siempre he gozado de salud perfecta y siempre me he sentido muy bien, y cuando de repente te empiezas a sentir mal, muy mal pues te asustas…”.

Con la sinceridad que la caracteriza, Alessandra ahondó en cómo vive este proceso, sin poder contener las lágrimas al recordar estos episodios de los que ahora ha podido ser consciente. “Afortunadamente no tengo nada grave pero sí he vivido meses muy fuertes de eso, de preocupación sobre todo, de angustia y de mucha preocupación y también ya de hartazgo. Es una cosa muy rara porque pasas del: ‘Esto no lo había sentido nunca antes’, a la preocupación, al susto, a acostumbrarte a vivir así y luego al: ‘¿Otra vez?’. Ya estoy tan acostumbrada que a esta sensación, a sentir todas estas cosas que ya no me asusto pero ya estoy harta…”, dijo.

Pendiente de su salud

Aunque Alessandra no dio detalles específicos de la situación de salud a la que se refiere, aseguró que ha acudido con el médico para tener la certeza de que todo marcha en orden, aunque asegura que todo ha sido una mezcla de varios factores que han surgido en este momento de su vida. “Es horrible, estoy bien pero estoy checándome y ya estoy con mis doctores. Es que yo creo que en mi caso es un revoltijo de cosas, es físico, absolutamente físico, pero también es emocional, pero también es la etapa de la vida en la que estoy, el proceso hormonal por mi edad, obviamente. Es un revoltijo de muchas cosas y se me juntó la bola y entonces no ha estado nada bonito. Estoy consciente de que es un proceso…”, confesó.

Por otro lado, Alessandra reveló que si bien se siente contenta de ser parte del 90’s Pop Tour, le ha costado trabajo mantenerse lejos de su pequeña Aitana, aunque está feliz porque en un momento podrá llevarla de gira con ella. “Estar aquí hoy y que ella no esté conmigo, ya es más grande (Aitana), pero me sigue generando culpa el no estar o el que no la traje conmigo. Es una cosa muy rara porque me siento tan feliz de estar aquí, y tan feliz en un escenario… Nos la vamos a llevar de gira, me llena de ilusión que me vea en un escenario…”, reveló.

