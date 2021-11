Octavio Ocaña es recordado por su familia en el que hubiera sido su cumpleaños 23

A tan solo unos días de la lamentable partida de Octavio Ocaña, sus seres queridos han honrado nuevamente su memoria ante la llegada de una fecha muy especial, la del que habría sido su cumpleaños 23. Por tal motivo, su familia, así como su novia, Nerea Godínez, le han dedicado sentidos mensajes, en los que hacen evidente lo mucho que aún pesa la ausencia del intérprete en sus vidas. Lo cierto es que Octavio fue una de las figuras del espectáculo que se ganó el cariño de todos los que lo rodearon, entre ellos los famosos que lo conocieron y trabajaron con él desde pequeño, cuando conquistó la pantalla con su interpretación de Benito Rivers, en la serie televisiva Vecinos.

Con el corazón en la mano, una de sus hermanas, Bertha Ocaña, dedicó unas líneas a Octavio en las que reiteró el infinito amor que le tiene, aunque sin poder contener la tristeza que aún la embarga por su partida. “Con un dolor inexplicable me invade la tristeza y el llanto por no poder tenerte en este día tan especial. Siempre anhelaba tu cumpleaños el darte tu abrazo y celebrar un año más de tu vida. Hoy el alma se siente vacía y te extraño más que nunca. El cielo está de fiesta porque su estrella más joven y llena de luz hoy cumple años, 23 cortos años, con tanta vida por delante y sigo sin entender ya que hay cosas en la vida que no tienen explicación y tu vida es una de ellas. Te amo y te recuerdo todos los días de mi vida. Feliz cumpleaños en el cielo, mi amor, y sueño con volvernos a abrazar”, escribió la chica, acompañando su texto con una foto en la que aparecen los dos.

Del mismo modo, el señor Octavio, padre del intérprete, tomó sus redes sociales para poner en alto la memoria de su hijo, haciendo énfasis en lo importante que ha sido para él y los suyos refugiarse en la fe en medio de su profundo duelo. “Feliz cumpleaños, hijo. No hay palabras para la tristeza que nos dejaste, pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para salir adelante por tu mamá y hermanas. Te amo hijo”, publicó en su cuenta de Instagram, ilustrando su dedicatoria con una foto en la que aparece Octavio sonriente, esto durante su visita a un programa de televisión en Televisa, empresa en la que despegó su carrera frente a las cámaras.

La sentida dedicatoria de su novia

El fallecimiento de Octavio también dejó un inmenso vacío en el corazón de Nerea Godínez, quien fuera su novia. Por esa razón, la chica hizo pública su felicitación al joven, que disfrutó al máximo de su relación, tal cual se aprecia en las publicaciones que ella misma ha dado a conocer a lo largo de estos días. “¡Te amo mi amor! Y sé que este hubiera sido tu hit. Te amo, papi. Ya con tiempo te escribiré tantas cosas que quedaron por decirte pero que al final sabías. Te amo, feliz cumpleaños hasta donde estés (que yo sé que por aquí andas cerquita de todos). Nosotros por la eternidad”, dijo, acompañando esta felicitación con una postal en la que sostiene el portarretrato con la imagen de los dos dándose un beso.

Horas después, Nerea también publicó un video en el que ambos protagonizan una escapada al aire libre. “El mejor por siempre en las rutas”. Pero eso no fue todo, porque además dio a conocer otra postal en la que aparece Octavio sobre la cama junto a su novia, instante que llenó de nostalgia a Nerea, quien describió su sentir de manera breve y sincera. “Me quedo con lo bonito que me veías todo el tiempo. Ese brillo en tus ojos que te hacían notar enamorado. Te amo”, finalizó.

