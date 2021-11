Luciana Sismondi se sincera sobre su relación con José Ron: 'Ojalá sea para toda la vida'

Conforme van pasando los meses, la relación entre José Ron y Luciana Sismondi se va haciendo cada vez más sólida, mientras ellos siguen disfrutando de un apasionado enamoramiento. Sin duda una de las cualidades que tienen prendado al galán de telenovelas de la conductora es su lado detallista, tal como lo demostró hace poco al organizarle una fiesta por el final de La Desalmada. Con las cosas marchando tan bien -la guapa argentina ya hasta conoce a la ‘suegra’-, algunos se han aventurado a pensar en la posibilidad de que la pareja dé un paso adelante en su noviazgo, pues el actor antes ya hablado de la ilusión que le causa la idea de formar una familia. Cuestionada al respecto, la también actriz ha confesado qué piensa sobre ese panorama, y si se ve compartiendo el futuro con su novio.

Convertida en la fan número 1 de su galán, Luciana lo acompañó hace uso días a un concierto que ofreció junto con su banda, un gesto que él valoró mucho. “Es súper llindo tenerla aquí porque es una mujer muy detallista… Y me encanta, porque una pareja también es para hacer equipo, para apoyarnos en los proyectos, ella sabe mucho de eso y para mí es importante contar con su respaldo”, expresó José Ron en entrevista para TVyNovelas. Por su parte, la guapa presentadora de Telehit reafirmó su postura de apoyar a su novio en cada uno de sus emprendimientos. “Para él es una pasión muy grande la música, y verlo concretar sus sueños nos hace felices a quienes lo queremos”, aseguró.

De lo más sincera, la guapa conductora habló además de algunas de las cualidades que la tienen enamorada del galán de telenovelas. “Yo lo amo muchísimo, lo admiro porque es muy profesional, siempre le digo que aprendo al ver cómo se levanta cada día para dedicarle mucho tiempo y disciplina a su profesión, por eso está done está, se gana también el cariño del público porque es una persona muy humilde”, comentó la también modelo. A su vez, admitió sentirse afortunada de conocer al actor más allá de su faceta profesional. “Eso es lo que más me enamora, porque una persona súper humilde, que respeta a los animales, a la familia, el trabajo, es muy caballero y romántico… Creo que los dos somos muy detallistas”, comentó Sismondi.

Luciana confesó que le causa ilusión formar una familia en el futuro, sin embargo, consideró que aún es muy pronto para hacer esos planes, por lo que prefiere disfrutar esta etapa de noviazgo con José Ron. “Todavía no, falta para eso”, comentó. “(Estamos) muy bien, disfrutando el momento, la compañía, y ojalá sea para toda la vida”, comentó la conductora. En esta oportunidad, también habló de su relación con los padres del actor, haciendo una mención especial a su mamá, Rómula Vázquez, con quien ya se le ha visto en más de una ocasión. “A sus padres los amo, su mamá es muy especial conmigo, es muy buena suegra”, aseguró. No obstante, mientras que ella ya ha podido convivir con los papás de su galán, él no ha tenido oportunidad de hacerlo con los de ella, pues se encuentran en su país natal. Sin embargo, ella valora mucho el hecho de que él le permita estar con la suya. “Mi familia está en Argentina, y que él me deje entrar a su círculo cercano es hermoso”, expresó agradecida.

¿Qué dice José Ron sobre formar una familia?

José Ron ha reconocido estar muy feliz en este momento de su vida, tanto que no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. “Soy reservado, pero cuando uno está enamorado, entregado, porque se sale, lo queremos gritar y ese es el caso. Estoy muy contento, muy agradecido y estamos felices”, contaba en una entrevista para el programa Hoy hace algunas semanas. “Todo muy bien, estamos disfrutando también esta etapa, este momento”, comentó entonces. Dado que él ha mostrado estar tan pleno y realizado en esta etapa, el actor ha sido cuestionado también sobre sus planes a futuro, específicamente en lo que se refiere a formar una familia. Convencido, él aseguró estar listo para ese paso. “Si Dios quiere yo estoy preparado si llega esa bendición. Siempre he dicho también que depende de mi pareja…”, explicó, destacando que dado el momento de realización en el que se encuentra, considera que ha llegado la hora de pensar en serio sobre esta posibilidad. “Yo ya tengo 40 años, así que si se da, padrísimo, ¿no?”, dijo.

