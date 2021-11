Kylie Jenner rompe el silencio tras los trágicos hechos ocurridos en un concierto de Travis Scott

Luego de Travis Scott rompiera el silencio respecto a la tragedia ocurrida durante uno de sus conciertos, en donde una estampida dejó un saldo de al menos ocho personas muertas y decenas de heridos, se ha sumado a él su pareja, Kylie Jenner, quien a través de sus redes sociales ha lamentado lo ocurrido, enviando su pésame a las familias de las personas que lamentablemente fallecieron y mostrándose solidaria con todos los afectados por los hechos ocurridos la noche del pasado viernes 5 de noviembre, durante el recital que el rapero ofreció como parte del festival de música Astroworld, el cual se realizaría a lo largo de todo el fin de semana en un recinto de Houston, Texas.

A través de sus historias de Instagram, la hermana menor de Kim Kardashian compartió un sentido mensaje en el que mostró su solidaridad a todas las personas que perdieron a un familiar tras los hechos y a quienes resultaron heridos, lamentando profundamente lo ocurrido. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston", se podía leer en la primera parte del comunicado de la empresaria. "Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la recuperación de todos los que se han visto afectados", agregó.

La socialité, que estuvo presente en el lugar el día de los hechos, se tomó un tiempo para abordar la polémica que ha surgido a raíz de estos hechos, pues muchos usuarios de redes sociales criticaron el que Travis Scott y su equipo no pararan el concierto de inmediato, sino hasta minutos después, asegurando que en ese momento nadie se había percatado de la magnitud de lo sucedido. "Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que salió la noticia después. (De haberlo sabido) No habría continuado actuando", aseguró Kylie al finalizar con su mensaje.

Horas antes de que lo hiciera Kylie Jenner, Travis también había fijado su postura respecto a lo sucedido a través de sus redes sociales, donde además de mostrar su pesar por la muerte de algunos de sus fans, también se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades. “Estoy absolutamente devastado por lo ocurrido ayer por la noche. mis oraciones están dirigidas a las familias y a todos aquellos afectados por lo que sucedió en el festival Astroworld”, escribió el rapero en su perfil de Twitter. La policía de Houston tiene todo mi apoyo mientras sigue investigando la trágica pérdida de vidas. Estoy comprometido a trabajar con la comunidad de Houston para curar y apoyar a las familias necesitadas”, agregó, aprovechando el momento para agradecer a las autoridades por su rápida respuesta. “Gracias a la policía de Houston, al departamento de bomberos y a la gente del Parque NRG por su respuesta inmediata y su apoyo. Los amo a todos”, finalizó.

¿Qué fue lo que ocurrió?

De acuerdo con algunos medios locales como CBS7 News, el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, ha ofrecido una conferencia de prensa para compartir los primeros detalles de lo ocurrido, dejando en claro que las investigaciones aún continúan. “La multitud empezó a comprimirse hacia el frente del escenario y eso causó cierto pánico y comenzó a causar algunos heridos”, explicó. "La gente comenzó a pelearse y a perder el conocimiento, eso generó un pánico adicional", detallando que fue en ese momento cuando sucedió la tragedia. En el lugar se atendieron a varios de los heridos en los puestos de emergencia instalados en el recinto donde se realizó el evento, pero 17 personas, entre las que había varias que habían presentado un paro cardiaco, tuvieron que se trasladad de inmediato al hospital.

Por otro lado, el jefe de policía de Houston, Troy Finner, también ha compartido algunas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, pues reveló que un guardia de seguridad que trabajaba en el festival aseguró haber sentido como alguien le inyectó una sustancia en el cuello, lo que lo hizo caer inconsciente. Además, el guardia aseguró que el medicamento que le suministraron para su recuperación fue el mismo que usaron con algunos de los heridos, por lo que otros asistentes pudieron haber sido víctimas de este ataque.

