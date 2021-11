El abogado de la armera en el set de la película de Alec Baldwin plantea la teoría de un 'sabotaje'

Han transcurrido tan solo unos días desde que Alec Baldwin fuera tocado por la tragedia, tras disparar un arma de utilería que cobró la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins, esto durante la realización de una escena de la película Rust. A la par de las declaraciones del actor, quien ha lamentado rotundamente lo sucedido, se ha dado a conocer la postura por parte del abogado de la mujer a cargo del arma en el set de grabación, asegurando que el incidente pudo haberse tratado de un acto de sabotaje. Mientras tanto, se sabe que las investigaciones en torno al caso siguen su curso, aunque hasta el momento no se han presentado cargos criminales por el fallecimiento de la cineasta.

Se sabe que la armera encargada de proporcionar la pistola a Baldwin es una mujer de nombre Hannah Gutierrez-Reed, y ha sido uno de sus abogados quien expuso de manera directa las interrogantes en relación con la teoría de un sabotaje. “¿Cómo es que llegó una munición real al set? ¿Y quién llevó la munición real al set?”, dijo el experto legal Jason Bowles en entrevista con Today, de la cadena NBC. “Había una caja de cartuchos falsos con la etiqueta ‘ficticia’. No sabemos si la bala real vino de esa caja. Asumimos que alguien puso la bala real en esa caja…”, agregó durante su charla con el medio, aunque se especifica que no proporcionó alguna prueba para sostener esa teoría.

Al ser cuestionado sobre las razones por las cuales alguien habría querido sabotear el set, Bowles dio detalles de los últimos movimientos por parte del equipo, asegurando que hubo quienes se retiraron del lugar horas antes de que ocurriera el disparo, específicamente quienes estarían inconformes con algunas de las situaciones laborales. “(Alguien) quería sabotear el set, quería probar un punto, quería decir que estaba descontento, que estaban molestos…”, señaló en su charla con Today. En otro momento, al ser interrogado sobre por qué Guiterrez-Reed no supervisó el arma, aseguró que su clienta fue designada para cumplir con deberes adicionales como “asistente de accesorios”, justo cuando ocurrió el disparo.

Según el medio antes citado, los abogados de Gutierrez- Reed explicaron que la pistola fue desatendida por dos horas, posteriormente almorzó y comenzó a trabajar como asistente de utilería. “Tuvo dos papeles en ese set de filmación…”, apuntó. NBC también reportó a partir de fuentes dentro de la producción, que es algo muy común que un armero como Guitierrez-Reed tenga responsabilidades separadas dentro de un equipo de utilería.

¿Qué ha dicho Hannah Gutierrez-Reed?

Los abogados de Hannah, de tan solo 24 años, dieron a conocer un comunicado en días pasados, exponiendo las inconsistencias del entorno de trabajo en el que se desarrollaba la película, así como los impedimentos que tuvo su clienta para estar al cuidado de las armas. “La seguridad es la prioridad número 1 de Hannah en el set. A final de cuentas, este set nunca se hubiera visto comprometido si no hubiera habido munición real en él. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas verdaderas. Hannah estaba contratada en dos puestos en este film, lo que hacía extremadamente difícil el concentrarse en su trabajo como armera. Peleó por entrenamiento, días de mantenimiento de las armas y el tiempo apropiado para preparar para disparos pero, finalmente, le fue negado por la producción y su departamento. Todo el set de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluyendo la falta de medidas de seguridad. Esto no es culpa de Hannah”, se lee en el comunicado firmado por de Jason Bowles y Robert Gorence, para People.