El ritmazo de Daniella Álvarez queda al descubierto en pleno foro de televisión

La fortaleza y disciplina con la que Daniella Álvarez ha enfrentado la adversidad, le han merecido la admiración y cariño de parte del público. Y estas no son las únicas cualidades que posee la guapa colombiana, pues además es una persona sumamente alegre y positiva. No obstante, el año pasado cuando el año pasado le informaron que perdería la pierna debido a una isquemia, simplemente no podía aceptar este escenario."Recuerdo que ese día lloré tres horas en las que sólo decía: ‘Esto es imposible, no me pueden quitar una parte de mí con la que yo nací, con la que corro, con la que bailo… Nadie me lo puede quitar, es mío”, contaba hace unos día en el programa Sal y Pimienta. Y es que para la modelo era inconcebible vivir sin hacer aquellas cosas que la hacían tan feliz, Sin embargo, una vez terminó de desahogarse, hizo frente a la situación con gran optimismo y se concentró en su rehabilitación. Hoy, gracias a su esfuerzo y dedicación, Daniella puede seguir haciendo las cosas que tanto ama, como bailar. Sus compañeros en el programa Nuestra Belleza Latina han podido ser testigos de su actitud tan divertida y entusiasta, de hecho, hasta le han hecho segunda a la hora de bailar. La modelo, Adal Ramones, Giselle Blondet y Jomari Joyso han pasado un agradable momento en el foro animados por una canción de Sebastián Yatra, quien estuvo con ellos en el programa; haz click abajo para verlos.

