Britney Spears señala a su madre como la mente maestra detrás de la conservaduría

Los últimos meses han sido de cambio para Britney Spears. Después de 13 difíciles años en los que vivió duros momentos en silencio, pareciera que este 2021 ha marcado un renacimiento para la cantante, quien por fin pudo tomar la palabra en la Corte, lo que desencadenaría su deslinde de la tutela que su padre ha tenido sobre ella por más de una década. Apenas esta mañana, Jamie Spears pedía que se le retirara inmediatamente de la conservaduría, después de que hace algunas semanas el juez decidiera que se comenzara la transición. Recientemente comprometida y tomando las riendas de su vida, Britney parece tener mucho que decir y qué mejor que hacerlo a través de sus redes sociales. Dentro de sus mensajes, esta vez decidió tomar la palabra y dejar claro que su madre, Lynne Spears, fue la mente maestra detrás de la conservaduría en la que tanto se ha hablado de su padre, pidiéndole dejar la actitud de que supuestamente no sabía todo lo que estaba pasando. Horas después, el extenso mensaje desapareció de su perfil, pero no sin antes, ser copiado por varios de sus seguidores.

“En el momento que sonrío y ¡me doy cuenta que no he hecho en un largo tiempo! Mi mamá se preocupa y me dice, ‘Estás actuando extraño, ¿qué te pasa?’ y digo, ‘Hola, mi nombre es Britney Spears…¡un gusto por fin conocerlo!’”, comenzó el extraño mensaje, que se explicaría más adelante. “Antes de que siga, discúlpenme por adelantado. Han pasado 13 años y estoy un poco fuera de práctica. Antes era un negocio familiar…¡ya no lo es! Nací hoy porque puedo sonreír…así que ¡gracias por salir de mi vida y finalmente permitirme vivir la vía! Pssss, ¿sé lo mala que me escucho? Sí…un millón por ciento lo sé. Psss, puede que mi papá haya comenzado la conservaduría hace 13 años…pero lo que la gente no sabe es que ¡mi mamá es la que le dio la idea! Nunca voy a olvidar esos años…ella, secretamente, arruinó mi vida…y sí, la exhibiré a ella y a Lou Taylor…así que toma tu actitud de ‘no tengo idea de qué estaba pasando’ y …. Tú sabes exactamente lo que hiciste…mi papá no es lo suficientemente listo para haber pensado en la conservaduría…¡pero esta noche sonreiré sabiendo que tengo una nueva vida por delante!”, finalizó.

La lucha entre los padres

En su momento, su madre había dicho de la conservaduría: “Es claro para mí que James P. Spears es incapaz de poner los intereses de mi hija sobre los suyos, tanto a un nivel profesional como personal”. La declaración parte del juicio no cayó nada bien al padre de la cantante que respondió: “Lynne no se ha involucrado en la vida de su hija por la mayor parte de los últimos doce años. A pesar de su lejana relación, la conservaduría, a lo largo de la completa duración de la tutela, ha pagado y continúa pagando por la mansión de Louisiana en la que Lynne vive, incluyendo sus gastos, el servicio semanal de una persona de limpieza y todo el mantenimiento (sumando un total de 150,000 dólares por año, que a la fecha es un total de casi 2 millones de dólares)”.

Esta no es la primera vez en la que Britney se pronuncia contra su familia. Hace unos días dejó claro en otro mensaje que aunque la conservaduría está por terminar, ella quiere justicia. También sus seguidores suelen ligar algunos mensajes que ha puesto a su hermana menor, Jamie Lynn, quien tampoco se ha librado de esta batalla. El mes pasado cuando la protagonista de Zoey 101 publicó su libro, Britney aparentemente decidió hacer referencia a ella dejando claro que simplemente estaba tratando de quedar bien con el público.

