'Yo no puedo empezar un proyecto así', Ariadne Díaz detalla por qué decidió dejar una serie

Tras una pausa de casi tres años en su carrera, se dio a conocer que Ariadne Díaz regresaría a la pantalla como parte de una producción de Telemundo, Malverde: El Santo Patrón. Los seguidores de la actriz estaban ansiosos por verla en esta historia, sin embargo, en febrero pasado, apenas unas semanas después de que se supiera de su participación, se informó que la guapa tapatía finalmente no tomaría parte en la serie. Esta decisión desató un sinfín de rumores, y más cuando su salida se dio después de que Fernando Colunga, quien inicialmente sería el protagonista, cancelara también su colaboración en este proyecto. Ahora, mientras los fans de la intérprete esperan a verla de nuevo en televisión, ella ha explicado a detalle las razones por las que no se pudo concretar su particpación en la serie de la cadena estadounidense.

En un reciente encuentro con la prensa, Ariadne fue cuestionada por su comentada salida de Malverde: El Santo Patrón. La actriz respondió de lo más simpática y haciendo gala de su buen sentido del humor. "A ver, deja me acuerdo de qué fue lo que dije para no decirte otra cosa... Porque ya no me acuerdo qué pasó", comentó bromista, lo que provocó las risas de los reporteros y también de Marcus Ornellas, quien la acompañaba. En esta oportunidad, y ante la pregunta directa de un reportero, la intérprete desmintió que su salida del proyecto hubiera respondido a algún tipo de rechazo hacia el actor que terminó reemplazando al protagonista original. "Ay no, ni sabía si iba a ser Pedrito Fernández ni nadie", comentó y explicó los verdaderos motivos detrás de su decisión. "Lo que es que de repente nos dijeron que ya no estaba quien iba a estar...", dijo refiriéndose a Colunga.

"Entonces yo no puedo empezar un proyecto así, o sea, a mí me dijeron: 'Tienes llamado el lunes' y yo, 'ah muy bien, pero ¿con quién?'", continuó la guapa tapatía al recordar cómo se dieron las cosas tras la salida de Fernando. Ariadne recordó además cuál fue la respuesta que le dieron entonces, la cual la disuadió de participar en la serie. "Pues en eso estamos, no te podemos decir", dijo al recodrar lo que le dijeron. "Entonces dije: 'Pues no, yo hace mucho no trabajo así'. O sea, yo hace muchos años dejé de trabajar así en la incertidumbre", comentó. "Esa es la situación, yo dije: 'Yo no puedo andar con el alma en un hilo, de si quién va a ser, si quién no va a hacer', entonces por eso tomé mi decisión, bien o mal, no sé pero tuve que cargar con esa decisión y creo que fue una buena decisión", comentó.

Sin embargo, el hecho de que no haya podido concretarse su partipación en la serie de Telemundo, no significa que los fans de Ariadne tendrán que esperar mucho para verla en su regreso en la pantalla, pues tiene un proyecto que se estrenará en 2022 y que la tiene muy emocionada. "Acabo de hacer una serie bien padre... Para Amazon, que se va a estrenar el próximo año y estoy ahí con José Eduardo Derbez y con gente padrísima", detalló, y dio un adelanto de lo que el público puede esperar de esta producción. "De verdad que se los juro que fue como wow, lo más padre que he hecho, yo creo en mucho, mucho tiempo, porque es algo distinto, muy de comedia que de repente decía: '¿De verdad puedo decir esto? ¿De verdad me dejan hacer el otro?' Entonces estaba fascinada, jugando como hace mucho no lo hacía", expresó. Y sobre la posibilidad de regresar a las telenovelas, admitió no estar cerrada: "Ya llegará, ahorita como que no".

Ariadne esperaba trabajar con Colunga

En marzo, luego del revuelo que causó su salida de Malverde: El Santo Patrón, Ariadne rompió el silencio sobre su decisión y explicó que ella ya había empezado a trabajar con Fernando y esperaba poder continuar con él como se había previsto. "En ese momento, mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas, y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces cuando yo no sabía quien iba a ser el protagonista, decidí también bajarme del barco, esa es la realidad”, explicó la actriz en una inreacción con sus seguidores en redes sociales. A principios de febrero. ante los rumores que apuntaban a que Colunga ya no participaría en la serie, la cadena de televisión emitió un comunicado en el que confirmó el ajuste de su elenco. "Telemundo ha tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para finales de este año", informó, aunque sin detallar más en las razones de esta decisión.

