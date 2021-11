Como una reina, así tratan Mau y Camilo a Evaluna en plena dulce espera

Sin duda alguna, los Montaner están que no caben de la emoción ante la inminente llegada del primer hijo de Evaluna y Camilo, quienes hace unas semanas sorprendieron a sus seguidores al anunciar por todo lo alto su embarazo y hasta el nombre que han elegido para su bebé, el cual será Índigo, que dicho sea de paso, también es el título que da nombre a la canción con la que han anunciado su dulce espera. Como era de esperarse, todo el clan ha celebrado esta noticia, pues sin duda la llegada de un nuevo integrante a una familia siempre será motivo de alegría. Tal es su emoción, que incluso los hermanos de la futura mamá se han propuesto cuidarla al máximo, por lo incluso están dispuestos a cargarla a todos lados con tal de que ella no haga el menor esfuerzo y viva al máximo su maternidad. Así lo dejaron en claro recientemente a través de sus redes sociales, donde compartieron un divertido video en el que se dejaron ver cargando en hombros a Evaluna, mientras ella cómodamente cantaba y disfrutaba de la vista, todo esto en tono de broma, por lo que las carcajadas no pudieron faltar. Da play al video y no te pierdas de este divertido momento familiar.

