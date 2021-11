Irán Castillo revela detalles de su embarazo: 'Fue una sorpresa para mí y el papá del niño'

El amor es uno de los pilares más fuertes para Irán Castillo, quien atraviesa por uno de los instantes más especiales de su vida, luego de que a finales de septiembre pasado compartiera un par de gratas noticias con sus fanáticos; la de su compromiso sentimental con Pepe Ramos y la de su segundo embarazo. Tras dar la buena nueva, la actriz ha hablado de cómo marcha todo para ella en este momento, en el que además ha tenido la dicha de disfrutar de su éxito profesional, esta vez como parte de la telenovela S.O.S Me estoy enamorando, lo que ha significado su regreso a la pantalla chica gras varios años de mantenerse alejada de los melodramas.

Por ahora, Irán está muy emocionada disfrutando de la dulce espera, la cual trajo consigo sorpresas únicas y de las cuales ha hablado de lo más orgullosa. “Muy contenta y muy emocionada por este hijo que llevo en mi vientre. Me preparo todos los días para recibir en mis brazos a este bebé en el momento preciso…”, contó en entrevista para TVyNovelas. En ese espacio, y al ser cuestionada sobre si su bebé será un varón, dijo: “La verdad es que ni yo sabía que estaba embarazada, fue una sorpresa para mí y para el papá del niño. Me enteré en las grabaciones de la telenovela…”, explicó.

Irán relató que tras sentir varios malestares tomó la decisión de acudir al médico, lo cual trajo consigo la verdadera razón de lo que ocurría. “Luego de varios exámenes y revisiones médicas, no daba con qué era lo que tenía. De repente la noticia fue que estoy esperando un hijo, y recibo el hecho con mucha alegría…”, agregó. Sobre los síntomas que comúnmente se presentan en el embarazo, Irán también compartió: “Ya he tenido varios (antojos). Pero nada fuera de lo común, nunca he sido de muchos antojos…”, explicó la estrella que además habló de la gran emoción que esto ha provocado en su hija Irka, de 10 años, ansiosa por la llegada de su hermanito. “Está muy contenta, feliz e impaciente, ya quiere que nazca, y casi lleva todos los días una cuenta regresiva…”.

Trabajar durante el embarazo

En este momento, todo se encuentra alineado para Irán Castillo, quien además tiene la dicha de poder continuar con sus proyectos profesionales en la televisión, lo que le ha permitido recibir el cariño de sus compañeros. “Es bonito sentir que todos tus compañeros de trabajo en el foro de grabación te consienten. Todo el equipo es súper lindo conmigo, me cuidan mucho. Me siento muy protegida, apapachada por todas las personas que me rodean y me hacen sentir segura…”, confesó.

Entre otras cosas, Irán respondió con toda honestidad al ser cuestionada sobre si ya tiene un nombre para su bebé, una de las mayores dudas entre todos sus fanáticos, quienes han seguido de cerca su proceso. “No, lo estamos viendo. Estamos justamente en un debate el papá del niño y yo. Vamos a ver por cuál opción nos decidimos finalmente…”, dijo. Entre otras cosas, la estrella de telenovelas aseguró que pese a haberse comprometido todavía no hay una fecha para la boda, por lo que seguramente en cualquier momento le podrá dar estar sorpresa a sus seguidores. Mientras tanto, la intérprete se entrega de lleno a su familia, feliz de la estabilidad que ha logrado consolidar.

