'Hoy por hoy estoy enfocada en otras cosas', Renata Notni sobre la idea de llegar al altar

No cabe duda de que el amor de Renata Notni y Diego Boneta va viento en popa. Algo que sus seguidores han podido comprobar de primera mano a través de sus redes sociales, donde han dado muestra de los románticos instantes que han vivido alrededor del mundo, pues se han caracterizado por ser una pareja viajera. Y aunque apenas llevan algunos meses de relación, su amor es tan fuerte, que los rumores sobre una supuesta próxima boda han comenzado a rodearlos, por lo que sus fans no podrían estar más emocionados. Sin embargo, ha sido la misma Renata quien ha roto el silencio recientemente y se ha referido al tema, despejando de una vez por todas las dudas en torno a su relación con el protagonista de Luis Miguel, La serie, y dejando en claro si es que entre sus planes cercanos está el llegar al altar.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa donde Renata no pudo evitar los cuestionamientos en torno a los supuestos planes de boda que tendría con Diego, algo de lo que la actriz accedió a hablar con total apertura, a pesar de que siempre ha apostado por la discreción. “¡Claro que me veo casada y llegando al altar! No todavía, cuando tenga que ser, en el momento que tenga que ser. Hoy por hoy estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en unos años por supuesto que sí”, declaró la bella actriz, dejando en claro que por ahora ambos enamorados se encuentran enfocados en otros temas.

A pesar de su respuesta, la actriz se encargó de dejar en claro que se encuentra en un buen momento en su vida y sin entrar en detalles sobre su relación con Diego, admitió estar muy enamorada. "Lo que se ve no se juzga, ¡qué te digo! Estoy muy contenta, estoy pasando por una muy buena etapa en mi vida tanto personal como profesionalmente. Estoy con muchos planes que vienen también en mi carrera, estoy muy enfocada ahorita en mi carrera”, expresó de lo más ilusionada y con una enorme sonrisa en el rostro.

¿Le gustaría trabajar al lado de su novio?

Sin duda alguna, Diego Boneta y Renata Notni no solo son la pareja del momento, también son dos de los actores mexicanos con mayor proyección internacional y éxito en la televisión. Por un lado, Diego triunfa actualmente con la recién estrenada temporada final de Luis Miguel, La serie, mientras que Renata hace lo propio con La venganza de las Juanas, una producción que ha lograrse posicionarse dentro de lo más visto en Netflix. Y aunque el éxito de los dos es innegable, lo cierto es que sus fans sueñan con verlos compartir escenas en alguna producción, algo sobre lo que fue cuestionada recientemente Notni, quien ha dejado en claro su disposición a trabajar de la mano de su galán, aunque por ahora no haya nada concreto. “La verdad nunca lo había pensado; él está muy ocupado, yo también estoy muy ocupada, pero si en algún momento se da de una forma natural pues, ¿por qué no?”, expresó.

