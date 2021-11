Niico muestra sus inicios en la música cuando apenas tenía 5 años y así reaccionó Ludwika

Ludwika Paleta y Plutarco Haza le heredaron a su hijo Nicolás no sólo el carisma y atractivo, sino también la vena artística. Sin embargo, este apuesto joven -que dentro de unos días celebrará su cumpleaños número 22- decidió tomar un camino distinto al de sus famosos papás, pues en lugar de enfocarse en la actuación ha elegido la música como profesión y le ha ido bastante bien. Y es que aunque lleva relativamente muy poco tiempo dedicándose de lleno a este ámbito, ha lanzado varios temas que han tenido un gran recibimiento, de hecho, hace poco más de un mes lanzó Odisea, su más reciente canción. Y si bien no lleva mucho como cantante, lo cierto es que su pasión por la música sí se remonta a muchos años. "El verlo como algo profesional lleva poco tiempo, pero yo desde chico cantaba, escribía como hobby, para desaogarme... Con mis amigos teníamos nuestra banda de rock y hacíamos covers de Green Day, de Linkin Park, de Bon Jovi", recordó hace unos meses en el programa SNSerio de Multimedios. Ahora, Niico ha compartido una prueba de que en efecto, desde niño tenía un gran amor por este arte. A través de sus Instagram Stories compartió unos breves videos de él mismo, con poco más de 5 añitos, intérpretando de la manera más tierna el tema María Bonita, de Agustín Lara. Esta publicación no pasó desapercibida para Ludwika, quien reaccionó conmovida y también orgullosa de su primogénito. Haz click abajo para verlo.

Loading the player...