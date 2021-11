Sebastián Rulli sobre la salud de su papá: 'No está al cien, y no sabemos si será un cien por ciento lo que se recupere' El actor comentó que su papá ha progresado mucho, aunque aún le falta un largo camino por recorrer

A principios de este año, Sebastián Rulli tuvo que hacer un viaje imprevisto a España, pues su padre sufrió un derrame cerebral. El actor reveló lo ocurrido en sus redes sociales, explicando de este modo la ausencia que mantenía pendientes a sus seguidores. Si bien en aquel momento reconoció que usualmente no habla de su vida privada en este tipo de situaciones, dijo que “quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda”, al parecer anticipándose a que esta noticia llegara a la prensa. Los meses han pasado y el señor Oscar Rulli se encuentra bien, aunque con un largo camino por delante hasta su recuperación, tal como lo ha explicado el actor, quien además ha reflexionado sobre lo sucedido y las lecciones que le ha dejado esta experiencia adversa.

El actor de origen argentino, quien está alistando su participación en el remake de la telenovela Los ricos también llora, habló del estado de salud de su papá y se dijo agradecido por los avances que ha tenido hasta ahora. “Él está muy bien, avanzando. Tiene un trayecto muy importante por recorrer, no está al cien y no sabemos si será un cien por ciento lo que se recupere”, reconoció el actor en entrevista para TVyNovelas. “Pero gracias a Dios está haciendo una vida muy normal, está pudiendo hacer todo lo que normalmente hacía con un poquito de dificultad, pero sigue tomando sus terapias”, explicó el intérprete.

El galán de telenovelas ha tomado lo sucedido con sabiduría, de modo que ha tratado de sacar algunas lecciones de esta dura experiencia. “Yo le digo que lo que no nos mata nos hace más fuertes, y él ha mejorado en muchas cosas”, comentó Rulli. “Creo que también nos enseña a enfrentar la vida y los problemas con una actitud diferente, con una calma diferente”, continuó. “No digo que haya sido algo bueno lo que le pasó, pero estamos tomando lo bueno de todo lo que sucedió”. Fue el pasado 13 de enero cuando Sebastián tomó sus Instagram Stories para dar a conocer que su papá había sufrido un derrame cerebral. “Este no es un viaje de placer, vine porque el primero de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado”, comentó entonces el intérprete al detallar que se encontraba esperando su vuelo hacia Málaga, donde vive su familia.

“Fueron días muy complicados, hoy por hoy ya está en casa, y tiene que empezar la rehabilitación”, continuó en su mensaje. “Estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo y seguir admirándolo como siempre porque es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia y yo soy igual que él, así que tengo que estar aquí para apoyarlo”, agregó. Sebastián señaló además que debdo a esta situación familiar se había mantenido un poco alejando de las redes sociales. “Por eso he estado un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda”, expresó. Pasaron varias semanas, y en febrero, el actor comartió una instantánea de su papá tomando terapia, visiblemente recuperado. “De estar postrado en la cama, pasó a la silla de ruedas, luego a caminar con andador y, ahora, ya lo está haciendo por sí solo. Todo un guerrero incansable y sé que así seguirá porque lo prometió. Y cuando uno promete, tiene que cumplir", comentó entonces de lo más orgulloso.

El gran amor y admiración hacia su padre

En más de una ocasión Sebastián ha hablado del gran amor que le profesa a su papá. El pasado 19 de marzo, el actor le dedicó unas sentidas palabras con motivo del Día del Padre en España. “Soy dichoso y afortunado de tener un ejemplo de padre y además amigo. ¡Festéjenlo de cerca o a la distancia o recordándolo con mucho amor!”, escribió entonces el actor en su cuenta de Instagram, compartiendo además una foto junto a él y su mamá. “Mi padre me enseñó que la vida es una lucha, que todos los días nos sorprende con nuevas batallas y debemos enfrentarlas con la mejor actitud”, agregó. Hace casi tres años, los padres del actor viajaron a México para celebrar con él las fiestas decembrinas en las paradisiacas playas del Caribe; entre las publicaciones del intérprete destacó una que acompañó de un sentido mensaje dedicado a Don Óscar: “Mi padre es un gran ejemplo en mi vida, ha empezado de cero varias veces y en situaciones muy complicadas y siempre con una actitud positiva. Para mí eso es un ganador, por eso lo admiro, respeto y adopto siempre esa filosofía”, escribió junto la imagen, indicando que la fotógrafa había sido Angelique Boyer, su novia.

