Vanessa Bryant no tendrá que someterse a una evaluación psicológica En su caso contra el Condado de Los Ángeles por su manejo del fallecimiento de Kobe y Gigi

El terrible fallecimiento de Kobe y Gigi Bryant sacudió irremediablemente a su familia, pero, desgraciadamente, no fue el único incidente que tuvieron que enfrentar. En torno al accidente aéreo que arrebató la vida del atleta, su hija, sus acompañantes y el piloto de la aeronave, se han dado todo tipo de situaciones en las que Vanessa Bryant ha dejado claro que no descansará hasta hacer justicia. Desde la demanda en contra en la línea que rentaba en helicóptero hasta el enfrentamiento que ha tenido con el Condado de Los Ángeles por su manejo de la tragedia. Vanessa ha decidido llegar hasta las últimas consecuencias contra los responsables de haber tomado imágenes de los restos de su esposo e hija en medio del accidente. Ante esto, un juez ha decidido que la viuda del basquetbolista no tendrá que someterse a ninguna revisión psicológica para determinar el daño que esta acción causó en ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El emotivo mensaje de Vanessa Bryant el día que Kobe habría cumplido 43 años

El estremecedor relato de cómo Vanessa Bryant se enteró de la muerte de Kobe y Gianna

El pasado lunes, el juez encargado del caso, Charles F. Eick, negó la petición del condado de requerir una evaluación médica independiente para determinar el daño que la filtración de las imágenes del accidente había tenido en Vanessa. Esta decisión se da un par de meses previo a que comience el caso de invasión de privacidad que está programado para el próximo febrero. Ante esta situación, en su testimonio, Vanessa explicó: “Por el resto de mi vida, voy a tener el miedo de que estas fotografías de mi esposo e hija sean filtradas”.

Fue en octubre pasado cuando el condado requirió exámenes psiquiátricos a Vanessa, argumentando en los documentos de la Corte que: “No solamente son relevantes, sino necesarios para que el Condado establezca su defensa sobre estas acusaciones y para evaluar la existencia, extensión y naturaleza de las supuestas heridas emocionales de la acusante. La posición de la defensa es que, mientras la acusante sin duda ha sufrido angustia severa y trauma por el choque y la pérdida resultante de sus seres queridos, su angustia no fue causada por los acusados o ninguna foto tomada en el lugar del accidente que nunca fueron expuestas públicamente”.

Vanessa Bryant, muy molesta tras la producción de unos tenis en memoria de su hija sin su autorización

VER GALERÍA

La reacción de los abogados de Vanessa

Ante la noticia, el abogado de Vanessa dio una declaración a CNN: “No toma a un experto, -y definitivamente no se necesita una examinación psiquiátrica involuntaria de ocho horas- para que un jurado evalúe la naturaleza y extensión de la angustia emocional causada por la mala conducta de los acusados”.

Al momento de interponer su demanda, Vanessa fue muy explícita compartiendo lo mucho que le afectó el enterarse de que los servicios de emergencia que llegaron de primer momento al lugar tomaron fotos de los cuerpos de las víctimas. “El impacto del choque de helicóptero fue tan dañino, que simplemente no entiendo cómo alguien puede tener tan poco respeto por la vida y compasión, y en lugar, eligieron tomar la oportunidad para tomar fotos de individuos sin vida e indefensos por su propio entretenimiento enfermo”, dijo en su testimonio que fue recuperado por People.

Según narró en la transcripción que se llevó a cabo el 12 de octubre a través de Zoom, que fue obtenida por USA Today, Vanessa explicó que supo del accidente dos horas después de que sucediera, cuando su asistente le dijo que había reportes de un accidente, pero que había cinco sobrevivientes. Pero cuando intentaba localizar a su esposo a través de su celular, comenzó a recibir condolencias a través de mensajes.

Según los documentos que consiguió el New York Times, Vanessa declaró: “Si sus ropas representan la condición de sus cuerpos, no puedo imaginar cómo alguien puede ser tan duro y no tener respeto por ellos, por sus amigos, y simplemente compartir las imágenes como si fueran animales en la calle”.

VER GALERÍA