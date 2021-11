El inesperado encuentro de JLo y Ben Affleck con Jennifer Garner en Malibú

Sin duda alguna, Jennifer Lopez y Ben Affleck son dos famosos que han dado muestra de cómo llevar una buena relación con sus ex, sobre todo cuando hay hijos de por medio. Es por eso que no es raro verlos conviviendo con sus respectivas exparejas, sobre todo cuando se trata de fechas muy importantes para sus retoños. Tal y como sucedió el pasado Halloween, cuando Jennifer y Ben decidieron pasar esta fecha tan esperada por todos pidiendo dulces de casa en casa en compañía de sus pequeños, al interior de su exclusivo barrio en Malibú. Sin embargo, no fueron los únicos que disfrutaron de esta festividad, pues todo parece indicar que la pareja del momento tuvo un breve encuentro con Jennifer Garner, ex de Ben, quien también hacía lo propio en el mismo vecindario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha detallado el Daily Mail, quien ha compartido algunas fotografías en las que se puede ver a Jennifer y Ben en compañía de Maximilian, el hijo que la también actriz tuvo con Marc Anthony, y de Samuel, el hijo menor que el actor tuvo con Garner, mientras disfrutaban de un evento privado relacionado con Halloween, y caminando por las calles del vecindario de lo más sonrientes y relajados.

Muy de cerca, Jennifer Garner hacía lo propio en compañía de algunos familiares, y aunque no fueron fotografiados juntos, una fuente citada por el diario británico aseguró que en algún momento de la velada, la actriz de películas como Juno se topó con JLo y Ben, mientras todos disfrutaban de una noche de Halloween muy divertida. Cabe aclarar, que, de acuerdo con la fuente citada por el Daily Mail, no fueron vistas por el lugar las hijas de Affleck y Lopez, a pesar de que toda la familia estaba reunida en el lugar.

VER GALERÍA

Tras haber disfrutado de este momento divertido en compañía de sus hijos y de encontrarse frente a frente con Jennifer Garner, la cantante y su galán abandonaron el lugar y se dirigieron al aeropuerto donde finalmente abordaron un jet privado con rumbo desconocido.

Ben Affleck, el más orgulloso de JLo

En una reciente entrevista que ofrecieron juntos para la revista ADWeek, Ben Affleck no ha dudado en alabar a su novia, dejando en claro toda la admiración y respeto que siente por ella, por su trabajo y por su legado. “Todo lo que te puedo decir es que he visto de primera mano la diferencia que hace la representación, porque lo he visto, una y otra y otra vez, mujeres de color que se acercan a Jennifer y le dicen lo que su ejemplo como mujer fuerte, mujer exitosa y exigiendo su pedazo en el mundo de los negocios significa para ellas”, expresó el intérprete en la misma entrevista. “Jennifer ha inspirado a un grupo masivo de personas a sentir que tienen un lugar en este país... Ese es un efecto que han tenido pocas personas a lo largo de la historia, uno que nunca conoceré y que solo puedo apoyar y admirar con respeto”, finalizó el intérprete de lo más enamorado, siendo esta la primera declaración pública que ha hecho el artista sobre JLo desde que retomaron su relación después de 17 años de separarse.

VER GALERÍA