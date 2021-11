La tierra de ensueño que Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi le prepararon a Blu

Desde que Sharon Fonseca y Gianluca Vacchi dieron la bienvenida a su primera hija, Blu Jerusalema, la pareja se ha volcado en amor para ella, algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen compartir los detalles más entrañables de su vida como papás. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando los orgullosos padres celebraron por todo lo alto el primer cumpleaños de la pequeña Blu, una ocasión en la que el italiano y su pareja no escatimaron en detalles, por lo que lo que incluso crearon todo un mundo de fantasía en el jardín de su casa para festejar la vida de Blu. "Bienvenidos al pequeño pueblo mágico de Blu J", expresó Sharon en su perfil al pie del video en el que compartió algunos detalles de la fiesta de su pequeña. Globos, unicornios, hadas, inflables, bocadillos y muchas otras sorpresas fueron algunos de los elementos con los que Sharon y Gianluca consintieron a su pequeña y sus invitados, dejando en claro que no hay nadie mejor para organizar fiestas que ellos. Da play al video y no te pierdas todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de Blu Jerusalema.

Loading the player...