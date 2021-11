Adamari López y Toni Costa, juntos para celebrar con su hija estas fechas

Sin lugar a dudas, una de las separaciones que más han consternado al mundo del espectáculo fue la de Adamari López y Toni Costa. Y es que tras ser considerados como una de las parejas más sólidas, finalmente anunciaron su separación tras más de 10 años de relación. Desde entonces, Adamari y Toni han mantenido una relación cordial y hasta cierto punto cercana, con la intención de que este duro proceso sea más llevadero para Alaïa, la hija que tienen en común, por lo que el amor que tienen por ella los sigue uniendo. Algo que quedó demostrado durante la reciente celebración de Halloween, un instante que sin duda quedará para siempre en el corazón de la pequeña, quien fue las más feliz por compartir esta fecha tan esperada de la mano de sus dos papás.

A través de sus respectivas redes sociales, ambos famosos compartieron algunos aspectos de la divertida jornada de domingo que disfrutaron en familia, una ocasión que sirvió para que Toni, Adamari y Alaïa coordinaran sus atuendos en rojo y negro, al más puro estilo ninja. En los clips que ambos compartieron a través de sus historias de Instagram, se puede ver como acompañaron a su pequeña a pedir dulces de puerta en puerta, tal y como lo marca la tradición, todos luciendo sus respectivos disfraces.

Como suele suceder con Adamari y Toni cuando se trata de momentos muy especiales, los tres posaron juntos como la familia que son, luciendo de lo más sonrientes y felices, dejando en claro que la relación entre ambos continúa en buenos términos y que su prioridad siempre será el bienestar de su pequeña, quién sin duda fue la que más disfrutó de esta divertida jornada de Halloween.

Unidos por el amor a Alaïa

Aunque actualmente Adamari y Toni estén separados como pareja, siguen estando unidos por el amor a su pequeña hija Alaïa. De hecho, hace unos meses, los tres disfrutaron de unas vacaciones en Italia como una familia, sin importar el estatus sentimental de la expareja. “Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente. Él es su papá y ahí siempre va a estar”, dijo la presentadora del programa Hoy día a People en Español al hablar de la hija que comparte con Toni.

La también actriz se mostró confiada en que el tiempo será el encargado de darle la mejor respuesta respecto al futuro de su relación con Toni. “Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante”, expresó la conductora, dejando entrever que no descarta por completo la posibilidad de una reconciliación. “No sé qué va a pasar, no sé si es algo definitivo o no, no lo sé todavía”, admitió- “El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para revaluar y seguir pensando en qué será lo correcto”, agregó. “Él tiene mucho que poner de su parte para ver cómo reconquista. Yo no estoy cerrada a esa posibilidad”, comentó la conductora, quien hace unos días se refirió a Costa en el programa Así se baila: “Hubo mucho amor, todavía hay”.