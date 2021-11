Octavio Ocaña y la conmovedora despedida que le ha dedicado su hermana: 'Nunca te voy a olvidar'

El lamentable deceso del actor Octavio Ocaña, quien saltó a la fama desde muy niño gracias a inolvidables papeles como el de Benito Rivers en la serie Vecinos, ha dejado un profundo dolor entre los famosos del espectáculo mexicano y en su familia, que a través de las redes sociales le ha dedicado las más conmovedoras despedidas. Ahora, ha sido Bertha Ocaña, una de sus hermanas, quien con el sentimiento a flor de piel ha honrado la memoria del intérprete, destacando el infinito amor que le tiene y que sin duda trascenderá más allá de lo terrenal, pues como bien recordó a través de sus palabras, el joven se distinguió por ser muy apegado a los suyos.

Fue en su cuenta de Instagram que la chica publicó una fotografía del álbum familiar en la que aparece Octavio junto a los suyos, un instante tan entrañable que sirvió para ilustrar la sentida dedicatoria en la que además expresa lo mucho que le dolerá la ausencia de su hermano de ahora en adelante. “Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida, te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas y yo sé que no me va a alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso…”, se puede leer en las primeras líneas.

En ese mismo espacio, Bertha recordó parte de las palabras con las que su hermano se refería a ella, haciendo evidente el estrecho lazo afectivo que los unía. “Tú siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado y tú siempre fuiste parte de mi lucha. Todos se fueron de México y solo me quedabas tú y yo no podía vivir más feliz d saber que ahí estabas, y que sin importar el día o la hora mi gordito siempre estaba para mí…”, enfatizó la joven.

'Nunca voy a volver a ser la misma'

Más allá del lamentable acontecimiento, la chica también confió en que Octavio la acompañará siempre, aunque tendrá que enfrentarse al duro proceso de un duelo que a su vez la ha hecho reflexionar de manera profunda. “Nunca voy a volver a estar bien, nunca te voy a olvidar, nunca voy a volver a ser la misma de antes porque te llevaste conmigo un pedazo de mi vida. Hoy no soy fuerte, hoy no me sé defender de la vida, tal vez hoy no estarías orgulloso de mí, pero estoy segura de que te vas a encargar de que mi vida se acomode y que este vacío y este dolor vayan sanando…”.

Finalmente, la joven pudo en alto el inmenso amor que tiene por Octavio, quien hoy es simplemente la mayor de las inspiraciones entre los suyos, así lo dejó ver la hermana del intérprete, que ha recibido todo el apoyo de sus seguidores en la red. “Te amo, te amo y te amo. Y eres, fuiste y siempre serás lo que más ame en la vida, no es un adiós mi bebé, nos vemos en la eternidad. Mientras tanto no dejes de volar alto porque tú solo sabes ser un grande y yo siempre voy a soñar con ser tan grande como tú. 29/10/2021”, agregó.

