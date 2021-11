América Fernández y su nuevo galán se pasean por el lugar más feliz del mundo

A principios de este año, América Fernández inició un noviazgo que la tenía muy ilusionada, pues constantemente compartía fotos con su chico. Sin embargo, las cosas no resultaron como hubiera esperado, y sorpresivamente, la joven reveló hace casi un mes que se ya encontraba soltera. No obstante, en aquel momento reveló además que había alguien que le gustaba, y aunque no reveló más detalles, días después se dejó ver con un galán de quien sus seguidores supusieron se refería. Y es que la joven asistió con un guapo y misterioso chico en un concierto que su papá, El Potrillo, ofreció en Los Ángeles. Tras varias publicaciones se reveló que este joven se llamaba Ignacio Zermeño, quien al parecer prefiere mantener un perfil bajo, ya que tiene privadas su cuentas en redes sociales. Pero ha sido América quien no ha dejado de compartir fotos y videos junto a él, de hecho, este fin de semana compartió que habían pasado una divertida jornada en Disneyland, en Anaheim, California. Abrazados y hsta bailando, ambos se mostraron muy cercanos, y aunque hasta ahora no ha habido confirmación sobre su noviazgo, es un hecho que entre ellos hay mucha química; haz click abajo para verlos.

