Tras el encuentro con su mamá, José Ron le dedica a su novia un romántico mensaje

La relación entre José Ron y Luciana Sismondi parecer marchar viento en popa. El actor, quien había permanecido soltero por un tiempo tras terminar en buenos términos con su ex, había confesado estar confiado en que el amor tocaría a su puerta en algún momento, por lo que esperaba paciente a que ocurriera. Y finalmente así fue, y ahora está más que feliz en los brazos de la guapa conductora de origen argentino. Las cosas van tan bien en la relación, que ella ya ha convivido con la madre del actor en más de una ocasión. Primero coincidieron en el cumpleaños de él, cuando aún no se confirmaba al 100% el noviazgo, y luego, hace casi un par de semanas, volvieron a reunirse, en lo que el intérprete describió como un "domingo en familia". Pleno en este momento de su vida y totalmente enamorado, el galán de telenovelas le ha dedicado un romántico mensaje a su chica, al que ella no ha sido para nada indiferente.

El viernes pasado se transmitió el último episodio de la telenovela La Desalmada, el más reciente proyecto en pantalla chica de José Ron, el cual tuvo un gran recibimiento de parte del público. Orgullosa de su novio, Luciana quiso celebrar este cierre organizándole una íntima fiesta con temática de rock, en la que estuvieron rodeados de amigos. “Celebrando el fin de un proyecto y ¡el inicio de muchos! Te amo”, escribió la conductora en su cuenta de Instagram, etiquetando a su guapo galán. Además, compartió algunos vistazos de velada, así como un par de fotos con el actor, quien no tardó en comentar el post totalmente agradecido por este lindo detalle. “Mi amor, ¿te pasaste! ¡Te amo, te amo! ¡Todo quedó padrísimo!”, comentó.

José Ron retomó además las fotos en las que posó con Luciana en su propia cuenta de Instagram y le dedicó un romántico mensaje. “Te amo ¡Eres una mujer maravillosa!”, escribió al inicio de su post. “Qué bonito detalle tuyo… ¡ese de existir!”, agregó en su publicación, colocando además varios emojis con corazones. Los seguidores del actor reaccionaron a esta dedicatoria, llenándolo a él y a su guapa novia de halagos y buenos deseos. “Me encantan”, comentó Sofía Aragón, mientras que otros famosos como Silvia Navarro y Gonzalo García Vivanco también manifestaron su alegría por la pareja. Pero entre los comentarios, el que sin duda llamó especialmente la atención del galán de La Desalmada, fue el de Luciana. “Mi compañero, ¡te amo!”, escribió.

Hace casi dos semanas, el actor compartió un vistazo del encuentro entre su mamá, Rómula Vázquez, y Luciana, una cita sin duda muy especial. Junto a la foto, en la que aparecía muy sonriente, el actor escribió un breve mensaje en el que expresó lo pleno que se sentía de poder compartir junto a estas dos hermosas mujeres que son tan importantes para él. “Domingo en familia. Y feliz Día de las Madres en Argentina”, escribió el intérprete, haciendo además referencia a la festividad que se celebraba entonces en el país de origen de la presentadora. “Amo esa foto”, comentó Sismondi, quien dejó ver una gran química con la mamá de su novio. El actor suele tomar sus redes sociales para compartir detalles de sus proyectos en televisión como en la música, sin embargo, cuando se encuentra tan feliz como ahora, no duda en expresarlo públicamente. “Soy reservado, pero cuando uno está enamorado, entregado, porque se sale, lo queremos gritar y ese es el caso. Estoy muy contento, muy agradecido y estamos felices”, dijo en entrevista para el programa matutino Hoy hace algunas semanas.

¿Listo para dar un importante paso?

El actor reconoció estar muy ilusionado en este momento de su vida, y dijo que las cosas marchan más que bien en su noviazgo con Luciana. “Todo muy bien, estamos disfrutando también esta etapa, este momento. Ella también tiene muchísimo trabajo, le está yendo muy bien, acaba de entrar a ¿Quién es la Máscara?, cosa que me parece increíble y nos apoyamos mucho y también nos disfrutamos…”, señaló el actor en el matutino de Televisa. Al verlo tan pleno en esta relación, el intérprete también fue cuestionado sobre sus planes a futuro, específicamente en lo relacionado a la paternidad, y él aseguró estar listo para ese paso. “Si Dios quiere yo estoy preparado si llega esa bendición. Siempre he dicho también que depende de mi pareja…”, explicó durante la charla, en la que además señaló que dado el momento de realización en el que se encuentra, considera que ha llegado la hora de pensar en serio sobre esta posibilidad. “Yo ya tengo 40 años, así que si se da, padrísimo, ¿no?”, dijo.

