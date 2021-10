¡Como niños! Tienes que ver las aventuras de Galilea Montijo, Eduardo Santamarina y Carlos Ferro

Ya sea al aire en el programa Hoy, o detrás de cámaras, Galilea Montijo suele hacer gala de su personalidad alegre, la cual le ha valido el cariño del público. Poco antes de los festejos de Halloween que ya llegaron al foro del matutino, la guapa conductora volvió a mostrar su lado más espontáneo y divertido, ello durante una original fiesta en la que disfrutó a lo grande. Y no, no fue la fiesta de su amado hijo Mateo, sino la de su amiga y publirrelacionista Danna Vázquez. La conocida mánager organizó un espectacular festejo de cumpleaños en la que varios famosos se dieron cita, entre ellos Eduardo Santamarina y Carlos Ferro. Esta celebración, en la que destacó el ambiente relajado y casual, le dio oportunidad a los invitados de sacar su niño interior, y es que de entrada hubo botargas de personajes animados, piñata y muchos dulces. Galilea y Eduardo no lo pensaron dos veces antes de aventarse por las golosinas, compitiendo con sus colegas para ver quien juntaba más. Pero sin duda la mejor parte fue el enorme juego inflable que hubo, donde pocos se resistieron en subirse; por supuesto que la pesentadora y los dos galanes de telenovela se quitaron los zapatos de inmediato para saltar hasta cansarse, y claro, hubo una que otra caída, pero eso no les importó. Haz click abajo para ver lo mucho que se divirtieron.

Loading the player...