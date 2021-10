Daniella Álvarez revela su curiosa historia de amor con Daniel Arenas

El noviazgo entre Daniella Álvarez y Daniel Arenas va viento en popa, tal como lo han podido comprobar sus seguidores en redes sociales. La modelo y el actor La pareja no deja pasar la oportunidad de dedicarse mensajes de apoyo y palabras románticas, además de que han compartido algunas postales de sus escapadas como pareja. La exreina de belleza, quien públicamente reveló que tener una familia es uno de sus sueños por cumplir, acaba de confesar que ya ha abordado el tema de los hijos con el galán de telenovelas, asegurando que él está consciente de lo que implicaría esta importante decisión. Mientras sigue construyendo su relación, la guapa colombiana se ha animado a revelar cómo conoció al intérprete.

Durante una charla para el podcast Sin Rodeo de Jomari Joyso, su compañero en Nuestra Belleza Latina, Daniella confirmó que conoce a Daniel desde hace casi 10 años, luego de que el anfitrión contara una simpática anécdota que los une. “La historia es que, hace años tu mamá se montó en una avión y estaba Daniel Arenas en el avión y tu mamá muy linda le enseñó una foto (de la modelo): ‘Daniel perdóname, esta es mi niña, acaba de ganar el Miss Colombia, es muy guapa, es divina, tiene novio, pero eso no importa…'”, contó el conductor de televisión. La colombiana sólo hizo una intervención durante el relato para hacer una aclaración: “Para que sean amigos”, dijo, repitiendo las palabras que dijo su mamá en aquel momento.

Jomari, a quien al parecer Daniella le había contado antes esta historia, narró que la madre de ella le dio su teléfono a Daniel. “¿Y te escribió?”, preguntó. “Sí, me escribió, todos los años me escribió, el más divino”, comentó la modelo, antes de detallar cuándo ocurrió exactamente esta curiosa coincidencia. “Eso fue en el 2012, recuerdo que le dieron mi celular y el hombre me escribió en el 2013, en el 2014, en el 2015, pero como amigos para conocerme y yo siempre tenía novio”, recordó. Y ante las dudas del anfitrión sobre si el actor colombiano tenía novia en ese entonces, ella dijo estar segura de que no. “No, yo me imagino que no tenía novia y que me había escrito cuando no tenía, porque él es súper serio, estoy segura que así fue”, dijo convencida.

“Entonces la vida no nos coincidía, no coincidimos nunca, y luego fui yo la que lo llamé a él”, continuó la colombiana. Y es que su hermana le contó que Daniel tenía experiencia en Nuestra Belleza Latina, programa en cuya nueva edición había sido convocada para fungir como juez. “Ella dijo: ‘Como que hay un actor, que se llama Daniel Arenas, que él estuvo’”. Entonces ella se dio cuenta de que era la persona con quien desde hace tiempo había tenido contacto, por lo concertó la cita. “Lo llamé y fue que acordamos el almuerzo, y finalmente sí podía ir al almuerzo porque yo ya no tenía novio, él tampoco tenía novia, y pudimos sentarnos a comer… Yo le pedí a él que me contara todo sobre Nuestra Belleza Latina”, explicó.

El momento en el que se conocieron sin filtros

La modelo contó que, tras el almuerzo, le dijo al actor que tenía que irse, pues debía ir a que le revisaran su prótesis, pues tenía un viaje a Europa en puerta. “Este hombre me ha acompañado a mi cita en la prótesis y yo lo primero que hice fue quitarme la pierna”, recordó. “Y Daniel viendo que le quitaban, que le ponían… que yo me quitaba y me ponía la cosa”, contó. “Yo creo que el hombre que esté conmigo y que se enamore de mí tiene que enamorarse de eso que soy yo, de mi realidad, y eso es lo que pasó con Daniel”, reflexionó Daniella. “Daniel de entrada supo quién era, cómo soy yo, me quité, me puse, vio la realidad, ese fue el primer día que lo conocí como ser humano”, aseguró la exreina de belleza, quien aseguró estar convencida de que la mejor forma de iniciar algo es mostrándose sin filtros. “De verdad es que lo más importante es ser auténtico y ser real, mostrarnos tal cual como somos que eso fue lo que yo hice”, expresó.

