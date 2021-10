La encargada de las armas en el set de la cinta de Alec Baldwin rompe el silencio

Ha pasado una semana desde el trágico accidente que se dio en el set de grabación de la cinta Rust, protagonizada por Alec Baldwin, en el que desgraciadamente perdió la vida la directora de fotografía Halyna Hutchins al ser impactada por una bala durante una de las escenas. Desde entonces, las autoridades han dejado claro que se encuentran realizando una investigación a profundidad para descifrar qué fue lo que pasó en la filmación y deslindar responsabilidades de los presentes. Ante esta situación, el actor ha expresado su pesar ante lo sucedido y ha revelado que se encuentra cooperando con las autoridades para esclarecer qué fue lo que pasó. También se han dado a conocer las declaraciones juradas del director, quien también resultó herido en el incidente, y de un camarógrafo que se encontraba presente en la escena. Ahora, ha sido el turno de la responsable de las armas en la filmación, de quien mucho se ha dicho desde que se dio el terrible suceso.

Hannah Gutierrez-Reed, de 24 años, quien tenía la responsabilidad de las armas de fuego en el set, ha sido el centro de muchos de los comentarios con respecto a lo que sucedió, por lo que ha decidido enviar un comunicado a través de sus abogados. “La seguridad es la prioridad número 1 de Hannah en el set. A final de cuentas, este set nunca se hubiera visto comprometido si no hubiera habido munición real en él. Hannah no tiene idea de dónde vinieron las balas verdaderas. Hannah estaba contratada en dos puestos en este film, lo que hacía extremadamente difícil el concentrarse en su trabajo como armera. Peleó por entrenamiento, días de mantenimiento de las armas y el tiempo apropiado para preparar para disparos pero, finalmente, le fue negado por la producción y su departamento. Todo el set de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluyendo la falta de medidas de seguridad. Esto no es culpa de Hannah”, se lee en el comunicado de Jason Bowles y Robert Gorence -abogados de la joven- para People, y en el que también extendió sus condolencias a la familia de la víctima.

Aunque en ese primer mensaje no se dice qué otro puesto tenía la armera en la producción, pero según reporta el Dailymail, también era asistente clave del departamento de utilería en la cinta. El comunicado viene después de que Dave Halls, el asistente de dirección que entregó el arma a Baldwin señalando que no tenía balas con la típica expresión en los sets ‘arma fría’, dijera que había pedido a Hannah que le mostrara el arma antes de entregarla a Alec. Señaló a la oficina del Sheriff que recordaba haber visto tres balas de salva en la cámara. No fue sino hasta después de lo sucedido que pidió a la armera volver a revisar la cámara, cuando encontraron que había 5 balas en la cámara, cuatro de salva y una que aparentemente era real.

Apenas en septiembre, Hannah declaraba en un podcast que había terminado poco tiempo antes su primer trabajo como armera principal en una película, confesando que llegó a dudar si se encontraba lista para el puesto. Su profesión le viene de herencia, pues su padre es uno de los armeros más conocidos en Hollywood, Thell Reed, quien estuvo a cargo de cintas como Mr. and Mrs. Smith o Once Upon A Time…In Hollywood.

La investigación

Desde el primer momento, las autoridades dieron a conocer que se encontraban realizando las investigaciones pertinentes. Hasta el momento, nadie ha recibido cargos por el terrible accidente que cobró la vida de Halyna, de 42 años. A mediados de esta semana, el Sheriff del Condado de Santa Fe, Adan Mendoza dejó claro que nadie ha sido descartado en la búsqueda de responsables sobre lo sucedido y la fiscal del distrito, Mary Carmack-Altwies, dijo que todas las opciones están abiertas.

