Por problemas de salud, El Chicharito quedó fuera del último partido de El Galaxy

Después de la sincera entrevista que hace unos días Javier Chicharito Hernández le concedió al medio especializado en deportes, The Ringer, donde confesó que el último año ha estado trabajando en sí mismo para superar la crisis que atravesó tras el sensible fallecimiento de su abuelito, el futbolista Tomás Balcázar, el mexicano enfrenta un nuevo reto, ahora en el área profesional donde se ausentó del último juego de El Galaxy. Después de ser el gran ausente en el juego de la escuadra contra Kansas City, el plantel reveló los motivos por los cuales el tapatío no formó parte de la alineación. Fue Greg Vanney, director técnico del equipo, quien dio a conocer la situación que enfrenta Chicharito quien no fue convocado debido a problemas de salud.

A sólo unas semanas de haber regresado a la cancha, luego de la lesión en la pantorrilla que sufrió durante el verano pasado, el jugador ha visto afectada su salud nuevamente. Para evitar especulaciones, el director técnico de El Galaxy explicó que el mexicano se encuentra en casa tras presentar algunas molestias físicas: “No se sintió bien y le dieron seguimiento. Tenía fiebre alta y otros problemas físicos. Era un riesgo subirlo al avión con el resto del equipo”. Vanney se pronunció, luego de que se comenzaran a especular que el futbolista tenía Covid, situación que negó el club. Por su parte, desde el pasado lunes, el mexicano no ha compartido nada en redes sociales, siendo su último post uno en el que aparece en los vestidores de El Galaxy con dos de sus compañeros.

Recientemente, Chicharito abrió su corazón y por primera ocasión habló como nunca de su vida personas, desde la dolorosa partida de su abuelito, la lesión que sufrió, hasta la separación con Sarah, mamá de sus dos hijos. Más sincero que nunca, el tapatío reconoció que vivió una racha tan complicada que llegó a perder la confianza en sí mismo: “No creía en mí mismo”, confesó sobre el momento más vulnerable que ha enfrentado en su vida. Según narró, en medio de la crisis encontró el valor para salir adelante y tomar las riendas de su vida en todos los sentidos. A través de redes sociales, el futbolista compartió algunas de sus terapias de recuperación, donde mostraba lo complicado que era para él lidiar con la frustración de esta lesión.

El Chicharito confesó que encontró en el amor la llave para salir de esa difícil situación que lo llevó al límite. Aunque la situación fue retadora, el futbolista aseguró tuvo muchas lecciones de todo lo que vivió: “En la sociedad, la vulnerabilidad es la debilidad. Para mí, la vulnerabilidad es una de las cosas más importantes, fuertes y amorosas que puedes hacer por ti”. Confesó que desde que era muy joven siempre quiso ocultar sus sentimientos por miedo a ser señalado: “Siempre he sido muy sensible. Muchas veces intenté ocultarlo. Me di cuenta de que tenía que hacerlo”, explicó.

Habla de su separación por primera vez

Entre los problemas que enfrentó El Chicharito en el último año destaca el distanciamiento con su esposa, Sarah Kohan, quien hace unos meses interpuso una demanda de divorcio en contra del futbolista. En la esta entrevista, el jugador reconoció que la depresión que sufrió afectó su vida en pareja, por lo que, dando lecciones de sinceridad, reconoció que su estado de ánimo fue un elemento que jugó en su contra: “No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, explicó. Aunque la situación fue complicada, confesó que sanó cuando se dio cuenta que lo único que debía hacer era aceptarse.