Daniella Álvarez se sincera sobre su sueño de ser madre y revela que ya lo ha hablado con Daniel Arenas

Lejos de se detenerse ante la adversidad, Daniella Álvarez ha encontrado la forma de sacarle algo positivo y seguir adelante. La modelo colombiana está decidida a cumplir cada uno de sus sueños, tal como lo hizo hace poco con la creación de su fundación. En lo que respecta a su vida personal, la exreina de belleza ha confesado que una de sus mayores ilusiones es casarse y convertirse en madre, posibilidad que parece estar cada vez más cerca. La juez de Nuestra Belleza Latina está felizmente enamorada del actor Daniel Arenas, con quien mantiene un noviazgo desde hace meses. Y parece ser que las cosas marchan viento en popa en su relación, pues ella ha contado que ya han hablado el tema de la paternidad.

Tan abierta como suele ser, Daniella admitió en una entrevista con Jomari Joyso para su podcast Sin Rodeo que tener una familia es su mayor anhelo en este momento de su vida. “Mi sueño es casarme, tener hijos… Es que yo desde los 7 años sueño con eso, siempre ha sido como mi mayor ilusión”, reconoció. Sin embargo, aunque hoy en esos planes a futuro está sin duda Daniel, la modelo reconoció que no fue algo que supo en el primer momento en que lo vio, tal como sugirió el anfitrión. “No, por primera vez no, tenía que conocerlo, y en la medida que lo fui conociendo dije: ‘Dios, mío, me mandaste el príncipe azul’”, comentó, lanzando un lindo halago a su galán.

La colombiana ahondó en el tema de la maternidad, asegurando que el actor está consciente de que, debido a su condición -en la que depende del apoyo de una prótesis de pierna-, necesitará más ayuda cuando decidan escribirle a la cigüeña. “Él sabe en lo que entró, y yo siempre le digo: ‘Amor, tú sabes que el día que tengamos nuestros hijos, yo no puedo correr detrás de nuestros hijos, tú sabes que el día de mañana tú vas a correr, o sea, por mí”, comentó Daniella. “Y él sabe que será papá y un poquito más, porque si yo quiero amamantar a mi hijo tengo que decirle: ‘Amor, tráeme al bebé’, o sea, yo no soy esa persona que puede pararse, agarrar al bebé… Yo creo que cuando el bebé tenga el año voy a ser más capaz, voy a estar más entrenada pero si es un tema que él sabe cómo va a ser”, agregó.

¿Compromiso a la vista?

Jomari no desaprovechó la oportunidad de preguntar directamente a Daniella si su galán ya le pidió matrimonio, a lo que ella respondió: “No… Yo me voy a dejar sorprender”. Sin embargo, el anfitrión quiso insistir en el tema y logró que la modelo revelara algunos detalles de lo que le gustaría y lo que no para ese momento tan especial, aunque ella fue sincera al confesar que “ni él (Daniel) me ha preguntado cómo me lo imagino”. La exreina de belleza dijo inclinarse por un anillo con diamante circular, y descartó que vislumbre su pedida de mano con elementos extravagantes, como aquellas que se han puesto de moda en las que los novios hacen la pregunta el mensaje por medio del humo de avión o cosas similares. "Ay no, eso no, yo quiero que me lo pida, quiero que sea ojo a ojo, así, compenetrados… Que no haya nada que me desenfoque en ese momento sino solo él y yo”, confesó. “Puede estar en cualquier parte y se puede arrodillar”, dijo.

Además, manifestó que no le gustaría hacer alguna transmisión en televisión o en redes sociales del momento en el que le pidan matrimonio. “No, yo no quiero que haya ninguna cámara para que el mundo lo vea, yo quiero que lo graben, alguien tiene que grabar ese momento, porque qué tal que sea un momento en el que no está mi familia, que no esté su familia, que quede (para después) No, yo no quiero ningún live”, dijo convencida.

