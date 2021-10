Rechazan la petición de Brad Pitt en el caso de la custodia de sus hijos

Han pasado cinco años desde que se dio a conocer la ruptura entre Brad Pitt y Angelina Jolie, pero es día en el que no se han podido dar por terminados los procesos legales entre ellos, específicamente, cuando de sus hijos se tratan. Aunque todavía hay desencuentros entre la pareja cuando de algunas propiedades se trata, la realidad es que lo que ha alargado tanto su paso por las cortes ha sido la situación con sus hijos. Mientras la actriz se encuentra en un gran momento con el estreno de la cinta Eternals, en el que se le ha visto acompañada por sus hijos en distintas ciudades del mundo, a Pitt se le ha rechazado su petición de custodia en la Suprema Corte de California, y desgraciadamente, esto podría significar que la verdadera batalla legal estaría apenas por comenzar.

La Suprema Corte de California ha rechazado la petición de Brad Pitt este jueves, simplemente se anunció: “La petición de revisión y aplicación ha sido negada”. Lo que había solicitado en junio pasado Pitt en la corte de apelaciones era la decisión de que el proceso realizado por el juez John Ouderkirk -quien los había casado solamente dos años antes de su separación- fuera eliminado por no haber revelado sus relaciones de negocios con los abogados del actor antes de que comenzara a tratar el caso. Entre las decisiones que han sido eliminadas ante esta situación está el permiso que Brad había recibido de pasar más tiempo con sus hijos.

Ante esta noticia, el equipo legal de Angelina dio a conocer un comunicado a través de USA Today: “La señora Jolie está enfocada en su familia y encantada de que el bienestar de sus hijos no estará guiado por una conducta poco ética. Según lo reforzado por los tribunales de apelación de California, nuestro poder judicial prioriza la ética y el interés superior de los niños, y no tolerará la mala conducta judicial para recompensar los intereses de una de las partes. La señora Jolie se alegra de que la familia pueda avanzar ahora cooperativamente”.

El meollo del asunto en este caso es que el rechazo a la petición de revisión de Pitt podría significar que el caso se tendría que volver a abrir con un nuevo juez, por lo que volvería a empezar desde cero.

Las palabras de Angelina

“Solo quiero que mi familia sane. Y quiero que todos podamos seguir adelante, todos, incluyendo a su papá. Quiero que sanemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia”, dijo el mes pasado Angelina a The Guardian, mostrando su postura ante esta situación. En aquella ocasión la actriz hizo referencia a los derechos de sus hijos en la corte, señalando lo difícil que es que tengan una voz propia en el sistema legal estadounidense. Pero al ser cuestionada sobre su preocupación por los derechos de sus hijos, la protagonista de Eternals respondió: “Todavía estoy en mi propia situación legal. No puedo hablar sobre eso”. Aunque explicó que no podía decir nada más, el periodista Simon Hattestone preguntó si temió por la seguridad de sus hijos, a lo que dijo: “Sí, de toda mi familia. De mi familia entera”.

A pesar de que durante la entrevista se limitó mucho al hablar de su divorcio, dijo: “De alguna manera ha sido una década. Hay mucho que no puedo decir. Pienso que al final del día, incluso si tú y algunas personas que amas son las únicas que saben la verdad de tu vida, por lo que has luchado, o lo que has sacrificado, o lo que has sufrido, haces la paz con eso, sin importar todo lo que pase alrededor de ti”.

