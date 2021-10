Alejandro Fernández, el abuelo más orgulloso de ver a Cayetana a caballo por sí sola

Para la dinastía Fernández, el amor por los caballos es algo que se ha transmitido de generación en generación. Y es que al ser una familia de una larga tradición charra, no podría ser diferente. De hecho, muchos de sus integrantes han demostrado ese gran amor por estos animales desde que eran muy pequeños, tal y como lo ha demostrado la tierna Cayetana, la hija de Camila Fernández y Francisco Barba, quien a pesar de tener apenas siete meses de edad, ya convive con los caballos e incluso poco a poco va aprendiendo a montarlos. Algo que tiene muy orgulloso a su abuelo Alejandro Fernández quién a través de su perfil de Instagram presumió un lindo video en el que se puede ver a la integrante más pequeña de este clan montar a caballo de una forma muy natural y sosteniéndose por sí sola, mientras su papá camina junto a ella, cuidando a su bebita en todo momento. “No puedo de amor, me derrito, ¡ya montando a caballo solita! ¡Te amo mi bebé!”, expresó 'El Potrillo' de lo más emocionado junto al video con el que ha robado el corazón de sus fans. Da play al video y mira a la pequeña Cayetana convertirse en la amazona más tierna.

