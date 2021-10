¡Ella hizo el primer corte! Así se realizó el cambio de look de Michelle Salas

No es secreto para nadie que Michelle Salas es todo un referente en el mundo de la moda. Dueña de un estilo único, esta guapa mujer se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales, donde a menudo comparte algunos secretos de belleza y muestra sus espectaculares outfits. La hija mayor de Stephanie Salas ha demostrado estar abierta a las nuevas tendencias, y prueba de ello es que hace poco se animó a hacerse un radical cambio de look: le dijo adiós la larga melena rubia que la ha caracterizado desde hace mucho tiempo.Si bien decididó conservar el tono claro con un efecto balayage, sí redujo notablemente el largo, resultando en un favorecedor estilo bob. Este corte, que se ha convertido en uno de los más buscados en los que respecta a moda en peluquería, ha resaltado al máximo sus facciones y ha refrescado su imagen. "Todo cambio es duro al principio, desordenado en el medio y hermoso al final", escribió en su Instagram.Tras someterse a esta transformación, Michelle viajó a México, donde además de reunirse con su mamá y con su bisabuela, Doña Silvia Pinal, ha podido presuir su espectacular look. Satisfecha con este cambio, la influencer acaba de compartir cómo fue el proceso detrás de su nueva apariencia, revelando adeámás que ella fue la primera en tomar las tijeras; haz click abajo para verla.