De lo más emocionado, 'El Burro' Van Rankin celebra el primer cumpleaños de su hija Carlota

Sin duda alguna, el último año ha estado lleno de puras cosas buenas para Jorge 'El Burro' Van Rankin, quien además de tener una agenda llena de proyectos profesionales en puerta y de haber triunfado con la serie 40 y 20, a nivel personal no podría estar más pleno y feliz. Y es que hace exactamente un año, el actor se convertía en padre por tercera ocasión con la llegada de la tierna Carlota, fruto de su amor con Magda Bleizeffer, una experiencia que sin duda cambio su vida y la de su esposa. Al ser una fecha por demás especial, 'El Burro' no ha perdido la ocasión de celebrarla por todo lo alto, tomándose un tiempo para dedicar unas lindas palabras a su pequeña a través de sus redes sociales y hacer partícipes a sus seguidores de la alegría que alberga su corazón al celebrar el primer cumpleaños de su pequeña.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el colaborador del programa Hoy compartió una linda postal de su pequeña Carlota, en la que se puede ver claramente la carita de la pequeña, mirando fijamente a la cámara y enamorando a todos con su profunda mirada azul. Al pie de la imagen, el también presentador escribió unas palabras para su bebé, dejando salir su lado más conmovedor y paternal. “Esta preciosa princesa cumple hoy un año de vida. Eres mi princesita, ¡te amo mi amor! Felicidades”, compartió el actor.

Por su lado, Magda compartió una linda publicación en su perfil de Instagram en la que recordó su último día de embarazo, presumiendo su pancita y mostrándose lista para ir al hospital y convertirse en madre por tercera ocasión. “Hoy hace 1 año. Faltaban menos de 24 horas para conocer a mi Carlotita”, escribió la orgullosa mamá, quien más tarde compartió una divertida imagen de la cumpleañera, en la que se le puede ver de lo más feliz y sonriente, mientras disfruta de una deliciosa comida, la cual tiene embarrada en toda su carita. Junto a la fotografía, Magda compartió: “Feliz cumpleaños mi amor. Te amamos”, escribió conmovida.

VER GALERÍA

Por otro lado, Magada no dudó en compartir a través de sus historias de Instagram algunos recuerdos del día en el que de la mano de su amado Jorge, le dio la bienvenida a Carlota, un instante en el que toda la familia celebró por todo lo alto y el que vivirá por siempre en sus corazones.

Las reflexiones del ‘Burro’ sobre la paternidad

Sin duda alguna, el convertirse en padre de tres pequeñitas ha sido una experiencia que le cambió la vida por completo a Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. Y es que desde el momento en el que cargó por primera vez a su primogénita entre sus brazos, cambió totalmente la perspectiva que tenía de la vida. “Yo he sido una gente muy mie%$#& en muchos aspectos, sí he sido un g%$# irresponsable, irreverente, con muchos defectos, pero cuando ha nacido mi primera hija creo que sí he cambiado para bien”, dijo el presentador durante uno de los programas de Miembros al aire a propósito del Día del Padre. “Para mí es algo muy cab&%$ que me ha dado la vida, el poder vivir con tres princesas, cuatro porque mi vieja es una reina y la amo profundamente y ahorita no hay nadie más en mi vida, no existe una mujer más grande para mí que mi mujer, y mis tres princesas que amo profundamente”, compartió.

VER GALERÍA