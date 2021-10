Una nueva acusación de infidelidad sacude a Hollywood

Las separaciones siempre son complicadas, pero lo son aún más cuando se viven bajo la mirada pública. En una época en la que pocas cosas se mantienen privadas debido a la popularidad de las redes sociales, hay veces en las que queda al descubierto más de lo que se querría, sobre todo cuando se trata de personajes conocidos. Eso ha sucedido con Ioan Gruffudd, pues aunque el actor de Cuatro Fantásticos siempre ha apostado por mantener un bajo perfil ahora se ha visto envuelto en fuertes rumores alrededor de su vida amorosa. Después de divorciarse de Alice Evans, su esposa durante 20 años y madre de sus hijas, se animó a compartir una fotografía en Instagram con su nueva pareja sin saber lo que desencadenaría. Evans tomó su cuenta de Twitter y no tuvo reparo en hacer todo tipo de acusaciones, apuntando a que supuestamente esa era la razón de su divorcio, un romance de tres años.

El actor escribió junto a una imagen en la que se le ve junto a Bianca Wallace: “Gracias por hacerme sonreír otra vez”. La fotografía acababa de ser publicada cuando los mensajes de su exmujer comenzaron a aparecer. “Así que resulta que mi esposo, después de dos años de decirme que soy una mala persona y no soy emocionante…y que solo quiere estar grabando en el extranjero…ha estado teniendo una relación por tres años detrás de nuestras espaldas. Buena suerte, Bianca”, escribió refiriéndose a la chica que aparece en la imagen. Horas después escribió: “Todavía nada. Estuvimos juntos por 20 años. Hablábamos diario, por lo menos tres o cuatro veces. Era mi mejor amigo, mi alma gemela. No sé cómo seguir adelante. Lo haré, pero ahora no tengo idea”.

Pero lo que parecía ser el final del tema no quedó ahí, según el Dailymail, la asistente de vestuario de Harrow, serie en la que Ioan y Bianca se habrían conocido, negó que la relación haya empezado hace tres años. Según habría dicho en las redes sociales, es amiga de Bianca y sabe que dado a que la chica tenía un puesto de extra no tenía contacto con el actor de primer momento y que no fue sino hasta la temporada 3 que comenzaron a platicar. El drama no paró ahí, y en comentarios de Instagram, Alice incluso acusó a otra actriz de saber del supuesto romance de exmarido.

La polémica cuenta de Twitter de Alice

Esta no es la primera vez en la que Alice toma sus redes sociales para revelar algunos detalles de su relación con el actor. Hace unos meses escribió: “No he hablado con mi esposo en 9 meses (su decisión). Lloré lo suficiente, grité, acusé, rogué y rogué para por lo menos tener una discusión constante. Esa es mi forma de reaccionar a esta situación que cambia la vida. Y me ghosteó. ¡He sido ghosteada por 10 meses!”.

Fue en marzo pasado cuando Ioan solicitó el divorcio apuntando a diferencias irreconciliables en la Corte de Los Ángeles, revelando que se habían separado en año nuevo, un mes antes de hacer pública su ruptura. En aquel entonces dieron a conocer un comunicado que leía: “Como pueden imaginar, estos son momentos increíblemente difíciles para nuestra familia y nos mantenemos comprometidos con nuestros hijos. Gracias por respetar nuestra privacidad”. En ese primer momento, Alice también tomó sus redes sociales para compartir en un video: “Me han entregado los papeles de la petición de divorcio y vino de la nada y no voy a llorar. Pero hemos estado veinte años juntos, tenemos dos increíbles niñas. No sé por qué”.

La pareja se conoció en el set de 102 Dálmatas en el 2000. Aunque en aquel entonces, Alice tenía una relación con Oliver, nieto de Pablo Picasso, el flechazo no se hizo esperar y seis años después se comprometieron y se casaron en el 2007 en nuestro país.

