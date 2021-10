Daniella Álvarez revela que se encontraba sola cuando le informaron que perdería su pierna

Más allá de su belleza y carisma, ha sido su fortaleza lo que le ha valido a Daniella Álvarez la admiración del público. La modelo ha dado cátedra a la hora de enfrentar las pruebas que la vida le ha puesto en frente, siendo la pérdida de su pierna probablemente la mayor de ellas. La guapa venezolana sufrió una isquemia el año pasado que le provocó la amputación de su pierna izquierda. No obstante, esta situación no ha frenado en lo absoluto a la belleza exreina de belleza, quien hoy se encuentra ilusionada no sólo por su actual proyecto profesional, sino también por su relación sentimental con el actor Daniel Arenas. Mientras disfruta de este momento de plenitud, Daniella ha recordado aquel momento que le dio un giro de 180 grados a su vida y ha explicado la razón por la que estaba sola en ese instante.

Daniella, quien es una de las jueces en el reality Nuestra Belleza Latina, habló a corazón abierto con Lourdes Stephen para el programa Sal y Pimienta, espacio en el que recordó los dos momentos determinantes previo a la amputación de su pierna. Primero fue la cirugía a la que se sometió en mayo del año pasado, y luego cuando los doctores le plantearon el duro panorama con respecto a su salud. “El médico me llega con esta noticia un 12 de junio a decirme que habían hecho todo por mí, pero que no había habido una solución para salvar mi pie”, contó la modelo. “Yo estaba esperando a que me dijera… (Dijo) ‘Tenemos tres opciones’”, relató, admitiendo que en aquel momento no sabía cual de ellas era la peor. “La primera fue: ‘Debemos amputar tu pie’; la segunda: ‘Si quieres podemos seguir esperando, pero te puedes morir, de pronto tengas una infección que no estemos viendo y que esté subiendo cada vez más rápido por dentro y te pueda causar la muerte, y la tercera opción es seguir esperando, pero cuando vengamos a ver debamos amputar más y más arriba”, recordó la venezolana.

Daniella reconoció que su primera reacción en aquel momento fue la negación, pues no podía aceptar las soluciones que le estaba planteando su médico. “Negarme y ponerme a llorar, y recuerdo que ese día lloré tres horas en las que sólo decía: ‘Esto es imposible, no me pueden quitar una parte de mí con la que yo nací, con la que corro, con la que bailo… Nadie me lo puede quitar, es mío”, contó. “Después de esas tres horas de llorar y llorar, dije: ‘Bueno, hay que hacer un stop’ y después de esas tres horas nunca más volví a llorar por el tema de mi pierna”, aseguró. Y es que, según relató, para aquel momento llevaba ya un largo tiempo padeciendo fuertes dolores provocados por la isquemia. “Yo llevaba un mes antes sufriendo, me ponían cada 4 horas oxicodona que es una morfina súper fuerte, no podía dormir, no podía nada y esta era la solución para a los siete días irme a mi casa”, comentó, al recordar la reflexión que hizo en aquel momento. “Entonces lo asumí de esa manera, sumado a todo el apoyo que me estaba dando mi familia y al apoyo que me estaba dando después de mi familia, el mundo entero”, dijo, expresando además su agradecimiento.

La razón por la que recibió sola esta dura noticia

“Imagino que tu madre estuvo ahí contigo todo el tiempo”, dijo Lourdes, comentario que tuvo una respuesta que seguro no esperada la comunicadora. “No estuvo, porque imagínate que el protocolo…”, contó la modelo, antes de que la anfitriona la interrumpiera incrédula: “Espérate Daniella, ¿tú estabas sola?”. La modelo respondió: “Sí, el protocolo es que estás sola en la habitación y sólo entra tu doctor, no puede estar ni tu papá, ni tus hermanos, ni tu familia, no sé si es la forma en la que en la clínica en la que yo estaba lo hacen, pero yo estaba sola en ese momento y solo estaba con mi médico”, explicó la venezolana. “El médico me da la noticia, él sale, entra enseguida una psicóloga, ella se queda contigo ahí hasta que vea que estas más tranquila, después de eso seguramente habrá entrado ya mi familia, pero no me acuerdo de eso”, comentó. Luego de que fuera informada sobre la inevitable amputación de su pierna, la exreina de belleza se sometió a dos cirugías además de aquella en la que perdió parte de su extremidad. Todas fueron muy complicadas, de hecho, ella recuerda vívidamente algunos momentos. “No había anestesia que pudiera ayudarme porque cuando uno tiene un dolor isquémico esto es un nivel superior, no hay algo que te lo pueda quitar”, relató al hablar de la primera operación cuando asegura que sintió en carne propia la operación.

Tras un arduo camino, Daniella hoy se encuentra completamente recuperada y rehabilitada, situación por la que no podría estar más agradecida. Además, se ha convertido en un ejemplo de lucha y superación para muchos. “Han dicho que me admiran por mi fortaleza… Por la forma en que he convertido una situación negativa o difícil en algo positivo, y yo creo que es lo que hay que hacer en la vida, como canalizar todo y llevarlo siempre a que se una oportunidad, y hoy Dios me ha dado una oportunidad gracias a mi actitud”, reflexionó la modelo, quien el mes pasado lanzó su fundación para poyar a personas en condición de discapacidad.

