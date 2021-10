América Guinart y sus hijos despiden a un miembro muy especial de la familia

En medio de la felicidad que están viviendo por el reciente anuncio de que Álex Fernández y Alexia Hernández están esperando una niña, los Fernández Guinart atraviesan por días agridulces, debido al reciente fallecimiento de Zarita, una de las mascotas de la familia quien murió, luego de 17 años de compañía. A través de Instagram, América Guinart y sus tres hijos, Camila, América y Álex utilizaron sus cuentas en esta red social para despedirse de la perrita quien era un miembro muy especial de la familia. Según dieron a conocer esta pérdida los llena de nostalgia, pues Zarita prácticamente creció con ellos, por lo que todos tienen recuerdos inolvidables a su lado.

Conmovida por la pérdida de Zarita, América Guinart recurrió a su perfil para compartir una entrañable imagen al lado de su mascota, en esta foto, la tapatía aparece guapísima vestida como Blancanieves mientras sostiene a la perrita quien también tiene puesto el mismo disfraz: “Fue un regalo que le hice a Camila. Mi mejor compra sin duda. He tenido muchas mascotas a lo largo de mi vida, pero a ninguna quise tanto como a ella. Jamás se enteró de que era un perro, ella siempre fue una niña. Nos dio mucho amor, nos acompañó a viajes, mudanzas y aventuras. Mis noches, sin duda, eran mejor con ella encima. A todos nos amaba demasiado, yo fui su máximo hasta que su amor por Alex estuvo por encima de todos. Te amo Zara. Siempre te voy a amar y vivirás siempre en nuestros corazones”, escribió.

Zarita era tan especial para América que la veía como un miembro más de la familia, así lo dejó ver responder al comentario de: “Te amo mami”, que le escribió su hija Camila: “Yo más amor. Tu hermanita”, le contestó Guinart a su hija. Por su parte, la cantante también recurrió a su perfil en esta red social para dedicarle un conmovedor mensaje a la perrita quien, en los últimos años, vivió en casa de Álex Fernández, su hermano mayor: “Te amo Zarita, te vamos a extrañar”, escribió Camila como descripción de una imagen en la que aparece dormida al lado de la perrita quien también figuró en la cuenta de América Fernández quien se limitó a publicar una foto de la mascota acompañada de varios emojis de corazón.

Tal como lo reveló América Guinart, su primogénito fue quien estuvo más cercano a Zarita en estos años pues, era tanto el cariño que se tenían, que la perrita vivía con el cantante, situación que provocó que el primogénito de la tapatía se mostró muy conmovido por esta pérdida en redes sociales: “Se va un pedazo de mi corazón al cielo, mi Zarita, mi princesa consentida, mi amor incondicional, mi niña. Espero que Dios me dé la fortuna de volverte a tener en mi vida. Has sido uno de los seres que más he amado en mi vida. Gracias por estos increíbles e inolvidables 17 años, te amo y te amaré toda la vida, todo el tiempo”, escribió el cantante en este post que provocó la reacción de su hermana Valentina quien le escribió: “Te amo”.

La nueva ilusión de la familia

A pesar de esta triste pérdida, los Fernández Guinart continúan recibiendo bendiciones, pues este año, además del nacimiento de Cayetana, la primera nieta de América Guinart y Alejandro Fernández, hace unos meses, Álex Fernández y Alexia Hernández anunciaron, en exclusiva para ¡HOLA! que están en la dulce espera de su primer hijo. Después de gritarle al mundo el embarazo de la esposa del cantante, hace unos días, los papás del bebé realizaron un emocionante gender reveal donde, con ayuda de una avioneta y polvo color rosa se enteraron que están esperando una niña. Debido a que El Potrillo y América Fernández se encuentran en Estados Unidos cumpliendo con la gira del cantante, participaron en esa fiesta a través de una videollamada donde se pudo apreciar la reacción de ambos al saber que una nueva integrante llegará a la familia.