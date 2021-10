Así celebró Adrián Uribe el cumpleaños y bautizo de su hija Emily

Para Adrián Uribe y Thuany Martins el fin de semana pasado fue de lo más especial. Y es que la pareja celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de su hija Emily. Además, aprovechando esta fecha tan especial, la pareja quiso celebrar también el bautizo de su pequeña, una ocasión que sirvió como pretexto para reunir a toda la familia -incluída la de de la modelo, que viajó desde Brasil para asistir a este importante evento-, y a su círculo más cercano para celebrar la vida de la pequeña.

A través de sus redes sociales, Adrián ha hecho eco de esta celebración tan especial, compartiendo algunos detalles de la increíble fiesta que organizó para su pequeña, en la que no han podido faltar los globos, el pastel y una increíble mesa de dulces con la que consintieron a todos sus invitados. "¡Felices de celebrar a nuestra princesa!", escribió Adrián en una publicación que compartió en su perfil de Instagram en la que mostró algunos aspectos del festejo que ofreció en honor a su pequeña.

En las fotos se puede apreciar a los guapos papás posar de lo más emocionados con su pequeña Emily, quien lucía de lo más tierna con su ropón blanco, lista para la ocasión tan especial. La fiesta estuvo ambientada por una elegante decoración, en las que no pudieron faltar las flores blancas que colgaban del techo de las carpas, algunas luces y cortinas blancas, dándole un toque muy íntimo a la celebración, la cual concluyó con la partida del delicioso pastel.

Fue el pasado 24 de octubre cuando Adrián y Thuany celebraron el primer cumpleaños de Emily con los mensajes más especiales en redes sociales. "¡Un año de vida! Gracias Dios", escribió el actor de lo más emocionado en Instagram, junto a una fotografía en la que se le puede ver cargando en brazos a su pequeña, llenándola de besos. Por su lado, Thuany expresó: ¡A las 7:05am llegaste a mi vida ! ¡Un año que Dios me bendijo con tu llegada! ¡Un año que llegaste para llenar nuestras vidas de felicidad! ¡Feliz cumple mi princesa Emily! Gracias por elegirme, gracias por ser mi mejor maestra. “¡Te amo! ¡Feliz primer año!”.

¿Quieren agrandar la familia?

Adrián y Thuany no podrían estar más encantados con su faceta de papás. Y es que sin duda Emily ha cambiado radicalmente la vida de la pareja, entregándose por completo al cuidado de su bebita. De hecho, el matrimonio ya está pensando seriamente en agrandar la linda familia que han formado, por lo que las posibilidades de que se vuelvan a convertir en padres son grandes.

Así lo reveló el mismo Adrián recientemente, luego de que fuera cuestionado sobre si a él y a su esposa les gustaría agrandar la familia, admitiendo que es algo de lo que ha hablado mucho con su amada Thuany, dejando en claro que es deseo de los dos el poder traer al mundo a un nuevo bebé. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante a los micrófonos del programa Hoy. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", expresó entre bromas.

