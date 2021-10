¡Qué rápido pasa el tiempo! La hija mayor de Jaime Camil cumple 10 años

Para Jaime Camil la paternidad ha sido una de las experiencias más especiales de su vida. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a lo largo de los años gracias a las publicaciones que suele hacer en sus redes sociales, donde suele compartir algunos vistazos al interior de su vida familiar. Tal y como sucedió recientemente, cuando el guapo artista celebró por todo lo alto el cumpleaños de Elena, su hija mayor, de la mano de su esposa Heidi Balvanera y su pequeño Jaime. Al ser una ocasión especial, el protagonista de la serie Jane the virgin y su mujer no han dudado en compartir algunos detalles del festejo que organizaron para su primogénita, quien ha sorprendido a todos por lo linda y grande que luce.

A través de su perfil de Instagram, Jaime compartió una serie de lindas fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales de la vida de Elena, así como la evolución de la pequeñita, sorprendiendo a todos por lo rápido que ha pasado el tiempo, pues pareciera que fue ayer cuando la pareja anunciaba por todo lo alto la llegada de su primera hija. “Feliz cumpleaños amor de mi vida, hoy celebramos los primeros 10 años de tu hermosa, inspiradora y dinámica vida. Sigue sonriendo y sigue siendo la fuerza imparable que eres”, escribió el actor conmovido al pie del álbum fotográfico que ha recibido más de 60 mil likes y cientos de comentarios de parte de sus fans y amigos famosos.

Por su lado, Heidi también le dedicó una linda felicitación a su pequeña a través de su perfil de Instagram, en donde ha compartido una postal en la que ha hecho evidente lo mucho que ha crecido la festejada. “¡Mi niña grande! ¡No puedo creer que hoy cumplas 10 años! ¡Has crecido demasiado rápido! Te amo bebé”, escribió la modelo debajo de la fotografía en la que se le puede ver de espaldas y muy alta.

A través de sus historias de Instagram, Heidi también compartió algunos vistazos del íntimo festejo que organizaron para celebrar a la pequeña, en donde hemos podido ver a la familia completa festejado a la pequeña con un lindo pastel al cual Elena le ha soplado a las velitas con mucha emoción, luego de que su padre y su hermanito le cantaran a todo pulmón el Happy Bithday.

El papel más importante de su vida

Sin duda alguna, Jaime Camil ha dejado en claro en más de una ocasión que la paternidad le ha cambiado la vida por completo. De hecho, disfruta tanto de esta faceta de su vida, que le encantaría tener más hijos, aunque admite que es feliz al lado de Elena y Jaime. “Como papá me encanta, es mi papel número uno, es el que más me gusta hacer, el más importante, prioridad en mi vida absolutamente ser papá. Estoy muy feliz con Elena y con Jaime, con mis hijos, es increíble ser papá", dijo el actor a Mezcalent. "Yo tendría 10 o 15 (hijos) porque me encantan los niños, de verdad soy niñero profesional, pero como mi esposa y yo decidimos no tener niñeras, somos papás de tiempo completo, esta muy cab..., o sea no manches, sin ayuda está cab…, no sabes, es fuerte y a parte en Estados Unidos todo es tres veces más caro, así que con dos estamos bien, pero pues nunca sabes", indica.

