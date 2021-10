'Cariñosa y amable', Paola Rojas al hablar de la relación con su ex, Zague

La vida sentimental de Paola Rojas dio un giro repentino tras haberse separado de Luis Roberto Alves Zague, quien es padre de sus dos hijos. Sin embargo, la periodista ha podio salir adelante gracias a la madurez con la que asumió ese acontecimiento del que ha compartido algunos detalles, siempre de forma reservada y muy respetuosa. A un tiempo de esa mediática ruptura, todo parece marchar con calma, así lo ha dejado ver la comunicadora en una reciente charla con los medios, en la que reveló la postura que mantiene frente a su ex, siempre apostando por las buenas relaciones. Por ahora se mantiene motivada por sus proyectos profesionales, entre ellos su participación en Netas Divinas, espacio en el que en más de una ocasión ha destapado aspectos de su intimidad poco conocidos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue durante su asistencia a un reciente evento público que Paola opinó abiertamente de cómo concibe el actual trato que debe tener con un ex, una manera de pensar que ha resultado favorable para ella. “Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa, sino incluso cariñosa y amable…”, reveló la titular del noticiario Al Aire con Paola, esto tras ser cuestionada por la prensa, declaraciones retomadas por Infobae. Recordemos que la periodista ha tenido la mejor actitud frente a este importante cambio en su vida, lo que le ha permitido actuar con firmeza y seguir adelante.

Pero más allá de todo, Paola se encuentra orgullosa de la estabilidad personal que ha podido consolidar a lo largo de este tiempo, lejos de la ruptura amorosa que la colocó en el ojo mediático, un acontecimiento que hoy simplemente ha quedado en el pasado y del que ha hablado en más de una ocasión. “He tenido mucha oportunidad para reflexionar, para crecer, aprender que todo lo que nos ocurre nos puede dejar enseñanzas y he buscado que sea así. Además encuentro ratitos para meditar, entonces me siento mucho más en paz…”, aseguró en otro instante de la plática con la prensa.

VER GALERÍA

Sobre los motivos que dieron pie a su separación, Paola también conversó con los medios en otro momento, dando detalles del proceso que vivió y por el cual permitió que sus emociones fluyeran, algo que fue benéfico cuando sucedió. “Ya ahorita, con un poquito de más distancia, me parece que si ocurrió, a partir de eso construir. También es una forma de decirme a mí misma que no soy de hierro y que no tengo por qué estar siempre entera y perfecta, no. Si algo me duele, me duele, y si algo me lastima y si me enferma, me enferma, y lo tengo que sanar…”, dijo en entrevista con el programa televisivo Ventaneando en marzo de 2020.

¿Una nueva ilusión?

En medio de su reciente charla con los medios, Paola no pudo evitar que se le cuestionara sobre los rumores de un supuesto romance con el cantante Beto Cuevas, a lo que respondió con toda claridad para dar certeza de lo que ocurre en su corazón. “Vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble y me gusta muchísimo su trabajo pero no tenemos una relación, partamos de eso. Lo entrevisté y yo creo que les gustó mucho cómo nos veíamos juntos y a partir de ahí empezaron a construir…”, agregó la periodista, quien de esta manera echó por tierra los rumores y descartando que por ahora tenga una nueva ilusión.

VER GALERÍA