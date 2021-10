Kika Edgar habla de los rumores que la relacionan con Humberto Zurita: 'Al final nos reímos'

A pesar de que Humberto Zurita se ha caracterizado por ser un hombre que ha optado por llevar una vida discreta y mantener su intimidad al margen de su carrera, lo cierto es que el actor no ha logrado librarse de los rumores y especulaciones sobre su vida amorosa años después del sensible fallecimiento de Christian Bach. Desde entonces, el intérprete ha sido relacionado sentimentalmente con algunas de sus compañeras del medio del espectáculo, y especialmente con la actriz Kika Edgar, con quien mantiene una muy cercana amistad desde que coincidieron en las grabaciones de la telenovela El señor de los cielos. Y aunque en las últimas semanas los rumores sobre un posible romance entre ambos actores han cobrado fuerza debido a las publicaciones que los artistas suelen hacer en sus redes sociales, ha sido la actriz quien ha querido aclarar la situación, dejando en claro que entre ella y Humberto no existe más que una linda amistad.

Fue durante una entrevista con el programa Ventanenado que Kika se refirió a los rumores que han rodeado su vida sentimental en los últimos meses y en los que se ha visto involucrado Humberto. Durante la charla que sostuvo con el show que conduce Pati Chapoy, la también cantante admitió estar acostumbrada a este tipo de situaciones, algo que dijo, es parte de los gajes de estar expuesta a la luz pública, por lo que restó importancia a todo lo que se dice sobre ella sin fundamento. "Es parte de lo que puedas estar expuesto, pero yo en particular soy muy relajada, pues uno sabe quién es", expresó la actriz con una actitud muy relajada, echando por la borda todos los rumores.

Sobre la reacción que su colega pudiera tener a los rumores de romance entre ellos, Kika fue muy clara y con total sinceridad admitió: "Yo creo que (él reacciona igual que yo). Es un hombre bastante inteligente y pues ya sabes de dónde vienen todas las cosas... Yo soy más relajada, él no es tan relajado, pero pues pasa y al final nos reímos", agregó la actriz, dejando entrever que en algún momento ya ha platicado con Zurita respecto a los rumores que los relacionan sentimentalmente.

Humberto Zurita, siempre unido a Christian Bach

El amor que Humberto tiene por Christian sigue más vivo que nunca. Algo de lo que el intérprete habló hace unos días, convencido de que la gran historia que lograron construir continúa escribiéndose, aún sin la presencia física de la actriz, pues confesó, se siente acompañado por ella. “Hay muchas manifestaciones en las que los seres amados están con nosotros”, comentó el actor en entrevista con el diario El Universal. “Una parte bien importante son los sueños, es increíble que cuando tú sueñas a la persona que amaste, que sigues amando, pero se tuvo que ir de aquí, y hablo no solamente de ella, hablo de mi papá, de los de ella, de gente amada- la sueñas y vuelves a vivir al lado de ellos algo que tiene esa conexión espiritual…”, continuó el actor, quien estuvo casado con la actriz de origen argentino por más de 30 años. “Y que te demuestra que nunca te abandonan, ni tú a ellos ni ellos a ti. Siempre están ahí presentes”, agregó.

El actor aseguró que también sus hijos han sido testigos de esa conexión que ha trascendido al plano físico. “Hoy con mis hijos recordamos a Christian a cada momento juntos, sobre todo cuando estamos viajando, siempre está ella con nosotros y se manifiesta”, comentó. “No solamente es un recuerdo, es algo que vivo todos los días de mi vida porque las personas físicamente pueden morir, pero espiritualmente siempre están contigo, en tu corazón”, continuó Humberto. “Todo lo que hicimos juntos, iniciar nuestras carreras como actores de televisión, donde yo conocí a Christian, que iniciamos nuestras compañías productoras, decidimos casarnos, nos hicimos cómplices, así que es una vida llena de recuerdos dulces, maravillosos a lado de ella”, expresó sincero.

