El Potrillo sobre la situación de Don Vicente: 'Es un poco complicado ir a visitarlo en el estado en el que se encuentra, es muy difícil'

Los integrantes del clan Fernández atraviesan por un momento agridulce, pues mientras que por un lado han celebrado buenas noticias como la próxima llegada de la hija de Alex, por otro, se han mantenido pendientes de la salud de Don Vicente, quien lleva más de dos meses hospitalizado. Aunque El Charro de Huentitán ha mostrado mejoría a lo largo de este tiempo, lo cierto es que no deja de ser preocupante para sus fans y su familia el hecho de que siga internado, por lo que no han dejado de enviarle muestras de apoyo y deseos de pronta recuperación. Alejandro, quien ha estado entregado a su gira por Estados Unidos, ha estado atento a la situación de su padre. No obstante, ha reconocido que, más allá de la distancia como es su caso, ha sido complicado para todos ir visitarlo, “es muy difícil”, ha admitido.

Agradecido por el éxito que ha tenido su gira Hecho en México por Estados Unidos, El Potrillo confesó que no fue fácil regresar a los escenarios luego de más de un año de encierro por la pandemia. “Me desconecté totalmente, me enfoqué en otras cosas y cuando empecé a cantar me costaba trabajo… La garganta es como un músculo entonces si no lo utilizas pues se va a atrofiando, entonces sentía las cuerdas muy duras… Ahorita ya estoy bien”, contó el cantante en entrevista con Paola Rojas para Noticieros Televisa. La periodista, destacó la emotividad que ha caracterizado a estas presentaciones, pues en algunas estuvo frente al público con su hijo Alex, y también contó con la presencia de nieta Cayetana, hija de Camila. En esta oportunidad, la presentadora lo felicitó por la próxima llegada de Mía, su segunda nieta, a lo que él respondió sincero: “Muchas gracias, otra bebé, (estamos) felices”.

“¿Cómo ha sido cantar con tu hijo, estando familiarmente pues, en un momento complicado?”, preguntó Paola, refiriéndose claramente a la delicada situación con la salud de Don Vicente. “Pues como con sentimientos encontrados, felices por la respuesta que ha tenido Alex en los conciertos porque le ha ido muy bien, pero todo mundo sabemos que estamos pasando por un momento difícil para toda la familia y nos cuesta mucho trabajo”, reconoció Alejandro. Si embargo, explicó que durante las presentaciones ha buscado la manera de rendirle tributo a su papá. “Pero también nos llenábamos de muchísima nostalgia, cantábamos algunas canciones de mi papá. Alex me cantaba una canción y yo le cantaba a mi papá cuando empezaba, entonces muchas remembranzas muy lindas, fue muy emotivo, han sido conciertos muy emotivos”, aseguró el intérprete, quien ahora se encuentra alistando su tour por México.

En medio su intensa gira, El Potrillo no ha dejado de estar pendiente del estado de su papá. “Siempre, estamos todo el tiempo pegados al teléfono mandándole mensajes, ánimos”, aseguró e cantante, antes de hablar de su mamá, Doña Cuquita, quien inevitablemente se ha visto afectada por la situación de salud por la que atraviesa su marido. “También que se puso enfermita de los mismos nervios”, comentó Alejandro. “Es que no es fácil, es un poco complicado ir a visitarlo en el estado en el que está, es muy difícil, a todos nos hace pues, daño, nos cuesta mucho trabajo”, admitió sincero.

Sus mensajes de apoyo a su papá

Como bien lo ha mencionado en su entrevista con Paola Rojas, El Potrillo tiene presente a su papá a cada momento y desde cada lugar en el que se encuentre. Hace apenas unos días, tomó sus redes sociales para dedicarle un mensaje. “Desde donde esté, siempre en mis oraciones. “¡Mis mejores deseos para tu pronta recuperación jefe!”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram al compartir una foto en la que se le ve posando sonriente junto a su papá, Alex Fernández y Doña Cuquita, a quien también mencionó en su post. “Y a ti madre: mucho ánimo, fuerza y paciencia, ¡todo saldrá bien! ¡Los amo!”, agregó en su publicación. En el más reciente comunicado médico sobre la salud de Don Chente, dado a conocer el pasado 18 de octubre, se ha informado que el cantante “continúa estable, con periodos despierto durante el día”. En este informa también se ha señalado que El Charro de Huentitán continúa con rehabilitación pulmonar, y se ha anticipado que “de continuar con su estado de ‘estabilidad’ y no haber eventualidades, se pretende salir de terapia intensiva y continuar sus cuidados en habitación”.

