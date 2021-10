La hija de Jacky Bracamontes termina en el hospital tras sufrir un accidente en casa

En más de una ocasión, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes han demostrado que sus cinco hijas son niñas muy activas y que disfrutan de las emociones fuertes, por lo que la pareja siempre busca la forma de mantener a sus hijas entretenidas, ya sea practicando algunos deportes extremos o con los juegos más divertidos. Sin embargo, como suele suceder en todos los hogares en donde hay niños, los accidentes pueden ocurrir, algo que Jacky y Martín pudieron experimentar de primera mano recientemente, cuando su pequeña Renata sufrió un incidente en casa que la llevaría a emergencias y a enfrentar un procedimiento médico.

Así lo hizo saber Martín a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una serie de videos en los que mostró parte del proceso médico que enfrentó su pequeñita, luego de que se machucara la mano con una puerta y se fracturara un dedito. "Renny rocks es muuuuy valiente. Se cortó y fracturó el dedito con una puerta, mi pobre bebé... Estoy impresionado con lo valiente que es mi Renny", expresó el piloto de carreras en uno de sus videos en los que se puede ver a la pequeñita en la sala de urgencias, sumergiendo su manita en un poco de agua, preparándose para el proceso médico al que fue sometida.

Más tarde, Jacky compartió otro video en el que dejó en claro que el accidente que sufrió su pequeña de cinco años sí fue un poco delicado, pues si requirió de atención médica mayor, algo que Renny enfrentó con total entereza. "Se fracturó el dedo y se le rompió el tendón... El resultado: seis puntadas y le tuvieron que volver a pegar la uña", confesó la presentadora del programa Así se baila luego de agregar algunos emojis con cara de tristeza y frustración.

En los videos que han compartido Jacky y Martín en sus redes sociales, han dejado en claro que la pequeña Renny es una niña muy valiente. Y es que en todos ellos la pequeña aparece mostrando siempre una sonrisa, incluso en el momento en el que estaba siendo atendida por los doctores, algo que sin duda heredó de sus famosos padres, quienes siempre se han mostrado con una actitud muy positiva y con la frente en alto ante las adversidades.

Amantes de los autos desde pequeñas

Para nadie es un secreto que las tiernas hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes son amantes de las aventuras y los deportes extremos. Ya las hemos visto practicando wake surf y manejando cuatrimotos a toda velocidad, siempre mostrando su lado más atrevido y sin dudar ni un segundo. Y es que no podía ser de otra manera, pues su papá es piloto de carreras y la adrenalina es parte de su día a día, por lo que no es raro que las pequeñitas hayan heredado la actitud temeraria de Martín. Si bien, las tres hijas mayores son las que más fascinación sienten por las emociones extremas, Emi y Pau, las mellizas del matrimonio y las menores del clan, han comenzado a mostrar interés en las emociones fuertes y en el automovilismo, por lo que Martín no podría estar más emocionado y dispuesto a enseñarle todos sus secretos a las pequeñitas.

Prueba de ello fue un video que el piloto compartió hace unos meses en sus redes sociales, en el que se puede observar a las gemelitas manejando con mucha maestría una tierna camionetita blanca en la que salieron a dar un paseo. Y aunque de repente las pequeñitas perdían un poco el rumbo, su papá las seguía muy de cerca para orientarlas y decirles exactamente qué hacer, y así mejorar su técnica al volante. ¿Será que le seguirán los pasos a su famoso papá?

