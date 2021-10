¿Qué opina Dulce María del nuevo video de Rebelde?

Sin duda alguna, la nueva versión de la telenovela Rebelde, que se estrenará en enero del próximo a través de Netflix, tiene a todos los fans de este icónico melodrama a la expectativa. Sobre todo después de que hace unos días se lanzará el primer videoclip musical de esta nueva producción, retomando así el tema principal de la telenovela que en su momento interpretaron Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckerman, los protagonistas de la historia. Y aunque en redes sociales se ha abierto toda una discusión en torno a esta nueva versión del tema Rebelde, que ahora cantan los nuevos alumnos del Elite Way School, todos estaban esperando la reacción de sus intérpretes originales, siendo Dulce María la primera en pronunciarse al respecto.

Fue durante un live que realizó en su perfil de Instragram que la también actriz dio su punto de vista respecto a esta nueva versión de la canción que sin duda se convirtió en todo un himno para toda una generación, por ahí de 2004. "Me gustó la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces… Me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN, o sea Rebelde la canto hasta dormida, pero como que verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga vivo, que siga vigente y que sigan haciéndolo porque realmente es también como un homenaje para nosotros", comentó emocionada.

Dulce María ahondó más en el tema y dejó en claro lo mucho que le gusta la idea de que se vuelva a retomar esta telenovela y se hagan nuevas versiones, sobre todo porque Rebelde también estuvo inspirada en otra telenovela de origen argentino, la cual también fue todo un fenómeno en su momento. "Finalmente Rebelde era un remake de Erreway, que fue la primera serie de Rebelde, entonces creo que siempre es válido y es bueno y van para otra generación", destacó.

Sobre las críticas e inconformidades que han tenido algunos fans de Rebelde y RBD han mostrado a través de redes sociales sobre la nueva versión de la telenovela y de las canciones, Dulce María se mostró comprensiva, aunque celebró el que otras generaciones puedan disfrutar de esta historia y de las canciones que otras generaciones disfrutaron al máximo. "Sé que nuestra generación es muy celosa de lo que fue Rebelde y creo que cada proyecto de Rebelde, porque ha habido como varias versiones, todas son únicas, todas van para diferente gente y pues bueno me dio como nostalgia y les deseo lo mejor", expresó.

¿Qué otros exRBDs han reaccionado al relanzamiento de Rebelde?

Además de Dulce María, hasta el momento, solo uno de los integrantes del elenco original de la versión mexicana se había manifestado al respecto, dejando en claro su emoción por el próximo estreno de la nueva versión de la telenovela que le dio la fama internacional. Se trata de Poncho Herrera, quién no dudó en comentar la publicación de Netflix en Instagram en la que se presentó a los nuevos alumnos del Elite Way School, enviando sus buenos deseos a toda la producción y en especial al elenco. "¡Éxito!", dijo el galán de lo más contento.

