¿Adiós a la soltería? América Fernández aparece con un nuevo galán

Luego de que América Fernández confesara que, tras varios meses de relación, había vuelto a la soltería. Sin embargo, en aquella ocasión, la joven hija de Alejandro Fernández dejó entrever que había alguien que comenzaba a gustarle, por lo que no estaba cerrada a reencontrarse con el amor. Y todo parece indicar que así ha sido, pues este fin de semana se ha dejado ver de lo más cariñosa en compañía de un misterioso galán del que poco se sabe hasta el momento. Y aunque América no ha confirmado o desmentido que se encuentra enamorada, lo cierto es que las imágenes que ha compartido en sus redes sociales dicen más que mil palabras.

Fue a través de sus historias de Instagram donde la guapa nieta de don Vicente Fernández se dejó ver en un video, muy bien acompañada de un guapo jovencito durante el concierto que 'El Potrillo' ofreció este fin de semana en Los Ángeles. En el clip, se puede ver a América bailar y cantar de lo más emocionada uno de los éxitos de su papá, que en ese momento se encontraba en el escenario, mientras su acompañante la abrazaba por la espalda. En otro clip, se le puede ver muy cariñosa con su galán, a quien besa en una de sus mejillas y le canta al oído.

Más tarde, América Fernández volvió a tomar sus redes sociales para publicar nuevas fotografías y videos al lado del misterioso galán, en donde los hemos podido ver disfrutando de una caminata a la orilla del mar, mientas contemplaban un romántico atardecer, llamando la atención de sus seguidores con sus publicaciones, pues en todo momento se mostraron de lo más cariñosos y abrazados.

En otra de las publicaciones que la hija del intérprete de Te voy a perder hizo a través de Instagram Stories, compartió algunas fotografías en las que nuevamente aparece abrazada de guapo jovencito que la acompañó todo el fin de semana, agregando algunos emojis de corazón a sus postales sin hacer ninguna declaración al respecto. Eso sí, América se encargó de terminar con el misterio y etiquetó a su galán en una de las historias que compartió, por lo que pudimos saber que el guapo joven se llama Ignacio Zermeño, aunque al parecer prefiere mantener un perfil bajo, pues sus redes sociales son privadas.

Las primeras pistas sobre el misterioso galán

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que América organizó en sus historias de Instagram con sus fans, donde no pudo evitar ser cuestionada sobre su vida amorosa, un instante en el que sorprendió a todos sus seguidores al hacer algunas revelaciones poco esperadas. “¿En dónde está el novio?”, preguntó uno de sus fans, a lo que la joven respondió con total calma y sin dejar lugar a dudas: “Sorpresa. Estoy soltera”, escribió, agregando a sus palabras unos emojis de fantasma. Lo cierto es que eso no significa que esté cerrada al amor, pues tras hacer esta revelación dio más detalles de cómo se encuentra su corazón en estos instantes. “Pero me gusta alguien, top secret”, agregó sin dar mayor explicación, dejando a todos en la incertidumbre sobre la identidad del galán que hoy le roba suspiros.

