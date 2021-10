Chantal Andere cuenta cómo fue perder su exclusividad con Televisa

Muchas estrellas de televisión que han hecho carrera en Televisa, han gozado del denominado contrato de exclusividad: desde personajes icónicos con varias décadas en la empresa, como Doña Silvia Pinal, hasta los talentos considerados relativamente nuevos, como José Ron, uno de los galanes favoritos de las telenovelas. Sin embargo, debido a las reestructuraciones que se han ido implementado en la televisora, el concepto de exclusividad ha desaparecido para algunos famosos quienes, en su mayoría, lo han tomado como una excelente oportunidad para expandir sus proyectos. Tal como le sucedió a su mamá, Jacqueline Andere, el contrato de Chantal Andere perdió esta modalidad hace un año y medio, y aunque actualmente se siente muy feliz, ha reconocido que en un inicio fue un tanto desconcertante.

Emocionada por el reciente estreno de Parientes a la Fuerza, la nueva comedia romántica de Telemundo en la que dará vida a una divertida villana, Chantal explicó la razón por la que desde hace tres años no había participado en alguna telenovela. “¿Sabes qué pasó? Que me dediqué a hacer muchísimo teatro. Hicimos mucho teatro musical de gran formato tipo Broadway y son ensayos muy largos de 4 o 5 meses”, explicó la actriz en entrevista para People En Español. A su vez, la intérprete destacó que, además de centrar sus esfuerzos en esta faceta de su carrera, quiso enfocarse en su otro aspecto fundamental en su vida. “Y estuve también mucho con mi familia. Tengo hijos pequeños, entonces también me dediqué a estar con ellos”, comentó, refiriéndose a Natalia y Sebastián, fruto de su matrimonio con Enrique Rivero Lake.

Treinta años después de participar en Dulce Desafío (1988-1989), su primera telenovela en Televisa, Chantal grabó Tenías que ser tú hace tres años, y desde entonces había mantenido en pausa su trayectoria en las telenovelas, hasta ahora. En esta transición, sin duda ha sido importante el hecho que de su contrato de exclusividad haya llegado a su fin, pues de otra manera no podría haberse sumado a las filas de la televisora estadounidense. Sin embargo, en el primer momento este cambio la tomó totalmente desprevenida. “Al principio fue fuerte. Los primeros dos meses era como todo muy confuso, muy extraño”, confesó la actriz. “Luego vino la pandemia y era como, ¿qué está pasando? Ahora, a 1 año y medio de distancia, me parece que es fantástica esta apertura que hay de que un actor tenga la libertad de decidir dónde quiere trabajar y dónde no quiere trabajar”, reflexionó la actriz.

“Yo ahora estoy muy contenta. Yo ya tuve oportunidad de estar con Univision haciendo un reality show de canto el año pasado”, dijo refiriéndose al Tu Cara Me Suena. “Luego acá con Telemundo y de vuelta en Televisa con un proyecto que me gustó”, detalló Chantal. Además, en septiembre del año pasado, la intérprete fue invitada a participar como conductora de Fiesta Azteca, el especial de TV Azteca por el Día de la Independencia. “Y que ahora tienes esa fortuna de decir: ‘No, aquí hoy no quiero estar, pero aquí sí’, la verdad para un actor es muy gratificante y conocer otras formas de trabajo, conocer otras personas”, agregó la intérprete.

Las diferencias con respecto a Televisa

Chantal dijo que ha notado algunas diferencias en la forma de trabajar en Telemundo con respecto a la televisora de San Ángel, las cuales a su vez han implicado un desafío muy emocionante. “Acá la forma de grabar de ellos es de memoria y yo siempre estuve acostumbrada a usar apuntador electrónico, que es un chicharito que te ponen en el oído y te van diciendo tus parlamentos, entonces para mí ese cambio la verdad es que fue extraordinario”, explicó, destacando el aspecto actoral y sin entrar en detalles sobre el lado contractual de su actual proyecto. Además, confirmó que este método se refleja en una mayor naturalidad en las escenas. “La verdad es que fue una experiencia sensacional y yo que hago tanto teatro también ya tenía como muy claro eso, que hay que nada más acostumbrar a la memoria un poco”, comentó. Mientras promociona Parientes a la Fuerza, que es estrenará este martes, la actriz está grabando Mi Fortuna es Amarte, producción que marcará su regreso a las telenovelas de Televisa. “Es un proyecto que yo acepté porque sí es una villana clásica, una villana agresiva, una villana tremenda, el productor es Nicandro Díaz –yo he hecho con él esta sería mi cuarta novela– es un productor muy respetuoso, cuida mucho a sus actores, cuida mucho sus historias y siempre trabajar con amigos hace la gran diferencia”, detalló.

