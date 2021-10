Ha fallecido James Michael Tyler, el actor que dio vida a Gunther en la serie Friends

El elenco de la serie Friends, así como todos los fans de esta producción, se encuentran de luto luego de que se diera a conocer la lamentable partida de James Michael Tyler quien interpretaba al entrañable Gunther en la ficción. El actor de 59 años padecía de cáncer de próstata en fase terminal, una enfermedad que le había sido detectada en 2018 y de la que habló de forma pública en junio de este año, cuando reveló que su cáncer era etapa 4, por lo que médicamente no había mucho qué hacer.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La lamentable noticia fue dada a conocer Kevin Bright, director y productor de Friends, a través de su cuenta de Twitter, dónde además de lamentar la muerte del querido actor, destacó sus virtudes en un mensaje por demás emotivo. "James Michael Tyler, nuestro Gunther, falleció anoche. Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre", escribió en su tuit.

Más tarde, el representante de James, Toni Benson, también confirmó la noticia, asegurando que el actor falleció pacíficamente en su hogar la tarde de este domingo 24 de octubre. "El mundo lo conocía como Gunther (el séptimo 'amigo') de la exitosa serie Friends, pero los seres queridos de Michael lo conocían como actor, músico, defensor de la conciencia del cáncer y esposo amoroso", dijo Benson en un comunicado que ha sido retomado por CNN. "A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conocías una vez, habías hecho un amigo de por vida", agregó.

VER GALERÍA

James Michael Tyler es reconocido por su largo historial actoral y por sus actuaciones en diversas series como Sabrina la bruja adolescente, Scrubs, Modern Music o Just Shoot Me!, producciones que sin duda marcaron su trayectoria. Sin embargo, el personaje más emblemático y querido por el público siempre será el de Gunther, el entrañable empleado del Café Central Perk.

El duro testimonio de James

Fue el pasado 4 de junio cuando James Michae Tyler decidió hablar por primera vez de forma pública de su enfermedad, así como del duro panorama al que se enfrentaba, toda vez que el cáncer le fue detectado en su etapa terminal. “Fui diagnosticado con un avanzado cáncer de próstata que se ha esparcido a los huesos. He lidiado con ese diagnóstico por casi tres años…es etapa 4, cáncer etapa avanzada. Así que, eventualmente, saben, probablemente va a acabar conmigo”, dijo el intérprete durante una entrevista con el programa Today. En esa misma charla, el actor reveló que su mal no fue detectado a tiempo y que la descubrieron debido a una revisión de rutina, una noticia que se junto con las dificultades de la pandemia, lo que le impidió asistir a una de sus revisiones médicas. “Falté a un estudio, lo que no fue algo bueno. Así que el cáncer decidió mutar al momento de la pandemia y progresó”, explicó.

A pesar de todo lo que atravesaba en aquel momento, James decidió ser parte del esperado reencuentro del elenco de Friends, al cual no pudo asistir de forma presencial, por lo que su participación se limitó a un enlace vía Zoom, pues en ese momento se encontraba en quimioterapias. “Quería ser parte de eso, e inicialmente iba a estar en el escenario, por lo menos con ellos y ser parte de todas las festividades. Fue un momento agridulce, honestamente. Fui muy feliz de que me incluyeran. Fue mi decisión no estar ahí físicamente y hacer una aparición en Zoom, básicamente, porque no quería bajar el ánimo, ¿sabes? No quería que fuera como, ‘Oh, y por cierto, Gunther tiene cáncer’”, compartió.

VER GALERÍA