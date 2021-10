¿Será este el nombre de la bebé de Natalia Téllez?

El embarazo de Natalia Téllez tiene a todos emocionados a su alrededor. Sobre todo en el caso de sus compañeras conductoras del programa Netas Divinas, quienes desde que se enteraron del embarazo de la también actriz no han dejado de celebrar esta buena noticia. Sin embargo, una de las más ilusionadas por esta linda noticia es Paola Rojas, quien a lo largo de estos meses se ha mantenido al lado de su gran amiga, al pendiente de lo que sucede en torno a su embarazo y su vida, compartiendo con ella la alegría de esta tierna etapa. De hecho, ha sido la periodista quien podría haber revelado el nombre que Natalia y su novio Antonio Zabala han elegido para la bebé que viene en camino, por lo que los seguidores de la actriz no podrían estar más emocionados, pues finalmente ella ha confirmado las palabras de su compañera de programa.

Fue durante la más reciente transmisión del programa Netas Divinas, mientras Paola contaba a sus demás compañeras la linda anécdota que vivió con Natalia días antes, que sin querer reveló el nombre de la bebé. “Para mí es uno de estos momentos como muy mágicos, que te recuerda que existe, no las coincidencias, la sincronía… Iba en el coche viendo unas fotos hermosas que Natalia acaba de publicar en Instagram, donde ya se veía su pancita, ya no tan pancita, ya más bien tendiente a panzota. La veo hermosa y estoy emocionada, pero conmovida de ser tía de Emilia”, expresó la periodista mientras volteaba a ver a Natalia, quien de forma muy tranquila dijo: “Sí, creo que sí”.

De hecho, durante los primeros minutos del programa, Consuelo Duval, otra de las compañeras de Netas Divinas de Natalia, ya había mencionado el nombre de Emilia sin que nadie de las otras conductoras se percatara, pues al saludar a Téllez también se refirió a la bebita que viene en camino: “Hola Emilia”, expresó en ese momento, una frase que no hizo sentido sino hasta que Paola hizo énfasis en que ese ha sido el nombre elegido por Natalia y Antonio.

Natalia, la más emocionada por estar esperando una niña

Luego de haber revelado el sexo de su bebé durante uno de los programas de Netas Divinas, Natalia reconoció que para ella resultó muy significativo que esté esperando una niña: “Para mí es muy simbólico, es muy hermoso y también es muy fuerte. Mi hermana empezó a soñar cosas con mamá, yo empecé a soñar cosas con mamá, mi papá cuando le dije que es niña… es fuerte y hermoso para todos. Es muy raro que cuando hay momentos importantes yo sueñe con mi mamá y mi hermana también, pero muy cotidiano, nada más está ahí como acompañándome”, comentó la presentadora quien reveló que comenzó a buscar un bebé en enero de este año, una tarea que le encomendó a su mamá, quien lamentablemente falleció cuando ella era una adolescente.

Aunque reconoció que no quería llorar frente a las cámaras, contó cómo cuando se enteró que era una niña supo que su mamá interferido de alguna manera: “Desde enero que estaba con la idea de buscar un bebé, puse una foto de mi mamá y yo al lado de mi cama y cuando Antonio y yo vimos la prueba de embarazo, me abrazó, pero como que me volteó y lo primero que vi fue la foto, no sé, yo lo sentí como un abrazo doble, fue mágico, esas cosas no se pierden y para mí fue muy bello ese momento” , comentó visiblemente emocionada. Natalia confesó que pensó, por un momento, llamarla como su mamá: “También pensé en ponerle el nombre de mi mamá, mi mamá se llamaba Marta Beatriz (…) pero mi hermana y yo hablamos y pensamos que lo más maravilloso es que ella sea ella, no cargarla de ninguna expectativa, que sea la mujer que ella desee ser, que sea un nombre limpio de historia para que ella escriba la suya”, explicó.

