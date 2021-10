Adrián Uribe y Thuany Martins celebran el primer cumpleaños de su hija Emily

El corazón de Adrián Uribe y Thuany Martins no cabe de emoción en estos momentos. Y es que fue justo un 24 de octubre, pero de hace un año, cuando la pareja le dio la bienvenida a su primera hija, a quien decidieron llamar Emily. Un instante que sin duda los llenó de mucha ilusión y alegría, misma que han querido compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde suelen compartir los momentos más entrañables que viven como familia. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la pareja celebró por todo lo alto el primer cumpleaños de la tierna bebé, haciendo partícipes a todos sus seguidores de la alegría que invade sus vidas en estos momentos.

Desde las primeras horas de este domingo, Adrián se pronunció sobre esta fecha tan especial en su perfil de Instagram, donde compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más feliz disfrutando de su faceta más tierna, cargando en brazos a su pequeña y llenándola de besos. Al pie de la imagen, el comediante escribió un lindo mensaje para su pequeña, en el que se mostró de lo más agradecido por tener la oportunidad de experimentar paternidad al lado de Emily y en este momento de su vida, uno de los más especiales. "¡Un año de vida! Gracias Dios", escribió de lo más emocionado entre emojis de corazón.

Por su lado, Thuany dedicó una linda publicación a su pequeña, mostrándose de lo más feliz y emocionada por celebrar esta fecha tan especial. “¡A las 7:05am llegaste a mi vida ! ¡Un año que Dios me bendijo con tu llegada! ¡Un año que llegaste para llenar nuestras vidas de felicidad! ¡Feliz cumple mi princesa Emily! Gracias por elegirme, gracias por ser mi mejor maestra. “¡Te amo! ¡Feliz primer año!”, escribió la guapa modelo al pie de un álbum de fotografías en el que mostró la evolución de la pequeña Emily a lo largo de este año.

Thuany y Adrián, ¿quieren más hijos?

Sin duda alguna, la llegada de Emily a sus vidas ha sido todo un acontecimiento, tanto, que la pareja ya sueña con darle un hermanito a Emily, y hacer crecer la familia. De hecho, el más ilusionado por convertirse en padre es Adrián, quien a pesar de que ya tiene bastante experiencia en la paternidad, pues además tiene un hijo de 18 años, la forma en la que ha vivido esta faceta de su vida con Emily ha sido completamente diferente, por lo que no puede esperar a convertirse en papá nuevamente.

Así lo reveló el mismo Adrián recientemente, luego de que fuera cuestionado sobre si a él y a su esposa les gustaría agrandar la familia, admitiendo que es algo de lo que ha hablado mucho con su amada Thuany, dejando en claro que es deseo de los dos el poder traer al mundo a un nuevo bebé. "Sí me encantaría, lo hemos platicado mi mujer y yo, que a lo mejor una más y ya, pero vamos a ver qué pasa", expresó el también comediante a los micrófonos del programa Hoy. "De repente se me antoja, y de repente cuando me levanto a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco de la mañana (por mi bebé), como que se me quitan las ganas, pero sí me encantaría", expresó entre bromas.

