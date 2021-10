'El dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar', Ana Bárbara a su hermana Marissa cuando se cumplen 20 años de su partida

Sin duda alguna, Ana Bárbara se ha convertido en el ejemplo de muchas mujeres. Y es que la cantante ha hecho de la fortaleza su mejor cualidad, algo por la que sus seguidores siempre la han admirado, pues la intérprete de Bandido se ha caracterizado por hacerle frente a las adversidades siempre con la frente en alto y con total entereza. Sin embargo, también es una mujer que vive con los sentimientos a flor de piel, algo que siempre se ve reflejado en los momentos más especiales de su vida o en fechas muy significativas para ella. Tal y como ha sucedido este sábado 23 de octubre, cuando la cantante recordó a su hermana menor, Marissa Ugalde, justo en la fecha en la que se cumplen 20 años de su partida, un suceso que sin duda ha marcado su vida y la de su familia para siempre, y del que hasta ahora no han logrado reponerse del todo.

Con el corazón en la mano y llena de sentimiento, Ana Bárbara compartió un lindo video a través de su perfil de Instagram en el que mostró algunos de los instantes más entrañables que vivió al lado de Marissa, el cual musicalizó con una emotiva canción de su autoría llamada Mar, conmoviendo así a todos sus seguidores. Debajo del clip, la cantante escribió un desgarrador mensaje en el que con total sinceridad se refirió a la forma en la que ha lidiado todos estos años con su ausencia. “¡Ya hoy pasaron 20 años! El dolor de tu ausencia no se ha podido aliviar ni con todo el llanto, sin embargo, en mi alma y corazón te llevo ¡para no extrañarte tanto! Te amo hasta el infinito y más allá”, compartió la ‘Reina grupera’ mostrando su lado más sensible.

En otra publicación que compartió a través de sus historias de Instagram, Ana Bárbara no pudo evitar romper en llanto al interpretar la canción Mar, la misma con la que acompañó el video, pues al parecer le recuerda mucho a ella. “Te extraño tanto… Te amo hasta el infinito y más allá. Así te recuerdo, pedazo de mi alma”, compartió Ana Bárbara sumamente conmovida, dejándose ver en su faceta más vulnerable.

Una herida que sigue abierta

Sin duda alguna, la partida de Marissa es una herida que Ana Bárbara no ha logrado sanar del todo, pues en más de una ocasión ha revelado lo mucho que aún le duele saber que su hermana ya no está más a su lado, algo con lo que ha aprendido a vivir pero que en fechas tan significativas es imposible no sentirlas. Tal y como sucedió en diciembre pasado, cuando la cantante recordó a Marissa en el que hubiera sido su cumpleaños, un instante en el que también le dedicó unas emotivas palabras. “Hay vidas que nos marcan y marcas que son para toda la vida, así como lo que dejaste en mi corazón y alma mi querida hermana Marissa”, escribió entonces la intérprete.

“Fuiste, eres y serás una maestra cuando algo se me complica, pienso en lo que tu harías y encuentro una amorosa salida, ha sido difícil vivir sin ti, pero te tengo en mis pensamientos ahí vives y ¡no hay nada que lo impida! Te amo ayer, te amo para siempre, te amo en tu cumpleaños hermana querida”, agregó en su post.

