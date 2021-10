Ludwika Paleta y el emotivo mensaje que le ha dedicado a su hermana Dominika en su cumpleaños

Sin duda alguna, Ludwika y Dominika Paleta han demostrado ser de lo más unidas, a pesar de sus múltiples compromisos laborales y de que cada una ha formado una hermosa familia. De hecho, a través de sus redes sociales, las hermanas suelen compartir algunos detalles de la linda relación que han logrado construir a lo largo de los años, dejando en claro el gran amor que se tienen una a la otra. Algo que ha vuelto a quedar en evidencia durante este fin de semana, cuando Ludwika ha tomado sus redes para felicitar a Dominika por su cumpleaños, una ocasión que ha servido para que la actriz hiciera gala de la cercana relación que tiene con su hermana mayor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ludwika compartió un lindo álbum de fotografías, en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de la cumpleañera, dejándose ver en distintas etapas de sus vidas e incluso con diferentes looks. Al pie de la publicación, la protagonista de telenovelas como Amigas y rivales dedicó unas lindas palabras para su querida hermana en este día tan especial para todos en su familia. "¡Feliz día Manuch! Te amo. Pasen a felicitar a @dominikapaleta que hoy cumple años", compartió emocionada.

Como era de esperarse, la publicación de Ludwika ha generado toda una ola de cariño de parte de los seguidores de la actriz para Dominika, a quien le han hecho llegar sus buenos deseos a través del post que hizo la actriz. De hecho, ha llamado la atención que algunos de sus fans han hecho notar el gran parecido que existe entre ellas, algo que se hace evidente en todas las fotografías que la artista ha compartido en su perfil de Instagram y con las que ha recordado su vida al lado de la también actriz.

VER GALERÍA

¿Juego de gemelas?

Cabe destacar, que hace unos meses, las hermanas Paleta sorprendieron a sus fans con una publicación que sin duda causó confusión entre sus seguidores. Y es que en ella se les podía ver posando con looks muy similares y ambas esbozando una enorme sonrisa. De inmediato, sus followers comenzaron a destacar la belleza de cada una de ellas, además de su gran parecido, llamando la atención los comentarios de algunos de ellos, quienes confundidos creían que Dominika y Ludwika eran gemelas, y otros más despistados que pensaban que eran la misma persona.

Tal fue el revuelo que causaron con esta postal, que las hermanas tuvieron que salir a aclarar las cosas, dejando en claro que sí, las dos llevan el apellido Paleta, pero que ni son gemelas, ni son la misma persona. “Sí, sí... ya sé que muchos de ustedes siguen pensando que somos una misma persona... pero no, somos dos #dospaletas”, escribió Ludwika en sus historias de Instagram, aclarando las dudas de algunos de sus fans. Por su lado, Dominika también hizo uso de sus redes sociales para aclarar la situación, emocionando a todos al revelar que pronto las podrían ver trabajando juntas, tal y como lo han hecho en el pasado, cuando han compartido créditos en algunas puestas en escena. “Somos dos y no, no somos gemelas... y sí las dos actuamos y síganos a las dos porque pronto habrá sorpresas juntas”, expresó tajante la actriz.

VER GALERÍA