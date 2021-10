Andrea Meza, de luto por la partida de su abuelito

Sin duda alguna, los últimos meses han sido una montaña rusa de emociones para Andrea Meza, quién el pasado mes de mayo se coronó como la absoluta ganadora de Miss Universo 2020. En medio de este instante tan importante en su vida, la reina de belleza ha tenido que enfrentar una pérdida familiar muy importante, algo que sin duda ha sido doblemente doloroso para ella, pues además de que se trataba de un ser querido muy cercano, no ha podido acompañar a su familia en estos duros momentos y mucho menos despedirse como ella lo hubiera querido.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo ha hecho saber la ingeniera en software, quién a través de sus historias de Instagram compartió un mensaje en el que informó sobre el sensible fallecimiento de su abuelo materno. "Mi corazón está deshecho al enterarme que mi abuelito acaba de fallecer y no puedo estar con mi familia en este momento tan triste", escribió la hermosa chihuahuense en su mensaje, ganándose el apoyo de sus fans, quienes no han dejado de mandar sus mensajes de solidaridad para ella y su familia.

Consciente de la gran responsabilidad que conlleva al portar la corona de Miss Universo y de los compromisos que tiene pactados desde hace algunos meses, Andrea explicó a sus fans las razones que le impiden volver a México para poder reunirse con su familia y darle el último adiós a su abuelito. "Me toca trabajar y estar lejos de mis seres queridos, pero mi corazón está con ellos", externó sumamente consternada. A través de sus historias de Instagram, Andrea dedicó algunas publicaciones a la memoria de su abuelito, e incluso retomó la publicación que su mamá le dedicó al patriarca de la familia a manera de homenaje póstumo, mostrándose de lo más sensible ante el duro momento que atraviesan como familia.

VER GALERÍA

El novio de Andrea se solidariza con su suegra

Como bien han mostrado en sus redes sociales, el tiktoker Ryan Antonio, novio de Andrea Meza, ha logrado construir una relación muy estrecha con la familia de su novia. En más de una ocasión el influecer se ha dejado ver disfrutando de la convivencia con los allegados de Andrea, con quienes se entiende y se lleva de maravilla. Es por eso que en medio de este momento tan complicado para la familia de Andrea, Ryan no ha dudado en mostrarse empático con la mamá de su pareja, doña Alma Carmona, a quien le ha dedicado un sencillo pero muy significativo mensaje. “Estoy contigo, Alma”, escribió el también blogger en sus historias de Instagram entre emojis de corazón, una publicación que la madre de la reina de belleza ha replicado en sus propias redes.

Fue doña Alma Carmona quien dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de su papá la tarde del pasado viernes. A través de su perfil de Instagram la señora compartió una publicación en la que le dedicó a su padre un emotivo mensaje de despedida, el cual acompañó de una fotografía de él. “Descansa en paz querido padre, Dios ya te tiene en su gloria en dónde ya no hay dolor”, compartió conmovida.

VER GALERÍA