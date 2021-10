'Viva la vida y este renacer', el mensaje de Paulina Dávila a Juan Pablo Medina por su cumpleaños 44

Tras el delicado episodio de salud que enfrentó Juan Pablo Medina hace unos meses, el actor se ha refugiado en su familia y en su círculo más cercano, manteniendo un perfil bajo y completamente alejado de los reflectores, haciendo esporádicas apariciones en redes sociales con las que ha sorprendido a sus fans. Lo mismo ha sucedido con su novia Paulina Dávila, quien a pesar de que ha mantenido una actividad constante en sus redes sociales, ha sido muy discreta a la hora de hablar de su relación y el estado de salud de Juan Pablo. Sin embargo, recientemente la actriz ha roto el silencio para dedicarle unas lindas palabras a su guapo novio, quien el pasado 22 de octubre celebró su cumpleaños número 44, dejando en claro el gran amor que tiene por él.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Paulina ha compartido una linda postal en la que se pueden observar varias imágenes de la pareja, posando de lo más felices y sonrientes, dejándose ver en momentos muy especiales de su relación. Al pie de la imagen, la actriz dedicó unas lindas palabras a Juan Pablo, en las que expresó todo el cariño y admiración que tiene por él. “Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo ‘Juammmmm’, ¡vales mil, nunca cambies! Viva la vida y este renacer”, escribió la guapa intérprete de lo más emocionada.

Como era de esperarse, el actor no tardó en reaccionar a la publicación de Paulina y de una forma muy cariñosa agradeció el detalle público que tuvo para con él en esta fecha tan especial. “Te amo, chulis”, expresó la estrella de la serie La casa de las flores en la sección de comentarios entre emojis de corazón. Además, otros amigos famosos de la pareja no dudaron en mostrar su emoción por esta fecha tan especial, aprovechado la ocasión para dedicarle al cumpleañero unas lindas palabras. Marimar Vega, Maite Perroni, Camila Sodi, Camila Valero, entre otros le hicieron llegar a Juan Pablo su cariño.

La actriz también compartió una serie de imágenes en sus historias de Instagram, en donde pudimos ver algunos vistazos de la íntima celebración que Juan Pablo tuvo para celebrar su cumpleaños, en donde pudimos observar que para este día tan especial, el intérprete no solo probó un solo tipo de pastel, pues de hecho tuvo tres, mismos que compartió en compañía de Paulina, quien se ha encargado de hacer de este día el más especial para su novio.

¿Cuál es el próximo proyecto actoral de Juan Pablo?

En medio de la situación que atraviesa, el productor Óscar Uriel, quien también fue parte fundamental de la película El club de los idealistas, reveló recientemente que ya tiene el proyecto perfecto para el gran regreso de Juan Pablo Medina a la actuación. Sin embargo, en esta ocasión no será precisamente en la pantalla, pues busca que el guapo lo haga sobre el escenario. “Tuve la oportunidad de ver ese montaje en Londres hace muchos años, compramos los derechos hace un buen tiempo y le hicimos la invitación de hacer Ghost Stories, Historias de Fantasmas se llama y desde un principio tanto Miguel como nosotros, mi socio y yo, pensamos en Chespi, Juan Pablo, para el protagónico. Se trata de una obra de ensamble y Chespi (como le dice cariño a Juan Pablo) todo el tiempo nos aguantó nos dijo: ‘No, no, esto es una prioridad’ y es un actor que está siempre muy ocupado, está haciendo series y le hacen muchos ofrecimientos, pero él me dijo: ‘La obra de teatro es algo muy importante para mí’”, narró Uriel.

El productor reveló que ha mantenido contacto con él de forma esporádica, tras su crisis de salud, y aunque no quiso dar muchos detalles de la llamada que sostuvo con él, señaló que fue a través de su agencia de representación que pudo comunicarse con él: “Estaba de más decirle que estamos todos sus amigos alrededor de él, tiene muchos amigos, la verdad, es muy querido en el medio. Fue Triana Casados, quien es su representante, la que me dio luz verde para comunicarme con él”.

