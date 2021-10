Geraldine Bazán sobre los rumores que la han alcanzado: 'Uno va aprendiendo por el camino recorrido'

Con las pilas más que recargadas tras sus recientes vacaciones por Europa, Geraldine Bazán se enfoca en sus nuevos proyectos profesionales, mientras disfruta de cada instante junto a sus mosqueteras. La actriz ha logrado dar vuelta a la página después de algunas situaciones complicadas por las que atravesó en el pasado, las cuales alcanzaron algunos aspectos de su vida personal. Todas estas experiencias le han dejado valiosas enseñanzas, por lo que ahora es capaz de afrontar mejor la adversidad, sobre todo cuando se trata del ámbito público. La actriz ha reflexionado al respecto y asegurado que ha encontrado la manera de no reparar en especulaciones y rumores sobre su persona.

Tras una larga trayectoria como actriz, Geraldine ha decidido bajar el ritmo de su agenda, que ahora también incluye la producción, todo por una importante razón. “Con mis hijas creciendo, definitivamente ya, desde hace un tiempo decidí no ir de un proyecto a otro, sino darme mis espacios y también ser un poquito mas selectiva en cuanto a los proyectos que hago”, comentó la intérprete ante las cámaras de Televisa Espectáculos. En su oportunidad, la actriz habló además de su papel como figura pública, y de cómo ha sido hacer frente a los cuestionamientos de la prensa cuando no están relacionados con su trabajo, sino con su vida personal, lo cual ha derivado en algunas ocasiones en notas malintencionadas e información tergiversada. “Yo creo que uno va a aprendiendo durante el camino recorrido”, aseguró, sin citar ninguna experiencia en específico.

Geraldine aseguró que algo importante que aprendido en lo que respecta al ámbito mediático es el tener la cabeza fría para no dejarse llevar por los rumores y versiones de sin sustento de algunos medios. “De entrada no hay que tomárselo personal, hay que saber que desafortunadamente también la línea entre el periodismo o que la línea entre el artista y prensa se ha roto, no hay algún tipo de respeto, la verdad, de todos hay, de un lado para el otro, sí pasa”, expresó sincera. Sin embargo, el tener firmes sus convicciones ha sido la mejor manera de sobrellevar este tipo de exposición pública. “Al final, si tú sabes quién eres, lo que haces, lo que vales, el ruido externo no importa”, reflexionó.

Su enérgica postura ante las calumnias

El pasado mes de agosto Geraldine tomó sus redes sociales para para romper el silencio, aunque de manera indirecta, sobre ciertas versiones de prensa que las su nombre estaba siendo involucrado. “Hay notas tan falsas, mentirosas y dolosas que solo alguien muy ignorante puede crearlas, creerlas y peor aún, difundirlas”, expresó entonces a través de sus Instagram Stories, agregando el hashtag: “#findelcomunicado”. Si bien ella nunca se refirió a algún tema en específico, su mensaje de inmediato fue relacionado con un artículo que también implicaba al padre de sus hijas. La declaración de la actriz tuvo lugar en medio de un rumor difundido por algunas publicaciones, el cual abordaba el tema de la futura boda que su Gabriel Soto con Irina Baeva.

El año pasado, la actriz fue alcanzada por otro tipo de especulaciones, y es que, debido a que entonces se encontraba soltera, no faltó quien creara rumores sobre un supuesto romance con otro actor: José Ron, con quien coincidió en un viaje a Tulum. “Sí me encontraron José y otros amigos en el Beach Club del hotel de al lado. Somos amigos”, explicó entonces en entrevista para Telemundo. “Pero les encanta inventar, por qué no inventan con otra chica que haya pasado por ahí”, comentó Geraldine, quien aseguró que tanto ella como el galán de telenovelas tomaron con humor dichas versiones infundadas. “Nada más me moría de risa y él también igual”, contó.

